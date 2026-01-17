  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Veliko občanov na podeželju brez javnega prevoza nima dostopa do storitev

    Prometno urejanje je del (bi moralo biti!) načrtovanja urejanja prostora, vključno s predvidevanjem in usmerjanjem gostote naselitve.
    V več občinah se pritožuzjejo nad ukinjanjem avtobusnih linij. FOTO: Jure Eržen/Delo
    V več občinah se pritožuzjejo nad ukinjanjem avtobusnih linij. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Martina Lipnik
    17. 1. 2026 | 05:00
    Članek je poročalo o zadnjih ukinitvah slovenskih avtobusnih linij prevoznika Nomago in da mu je to naložila Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP – družba z omejeno odgovornostjo, v 100-odstotni lasti RS). V več občinah se nad tem ukrepom pritožujejo, saj veliko občanov na podeželju ter v manj naseljenih krajih brez javnega prevoza nima omogočenega dostopa do storitev, ki so tudi vsak dan manj razpoložljive.

    Po občinah banke ukinjajo bankomate, pošta poslovalnice, tudi drugih storitev je vedno manj – bencinske črpalke, trgovine osnovne oskrbe ipd. »racionalizirajo« mrežo poslovalnic. Vse se dogaja z izgovorom, da veliko ljudi ureja svoje potrebe digitalno, na daljavo, prek »oblakov«? Čigavi so »oblaki« in kako je poskrbljeno za »digitalno varnost«, smo pa tudi že izvedeli. V okviru vseh teh »silnic« je dejstvo, da analogni svet še ni izginil, da zahteva fizično dostopnost, za kar je velikokrat treba uporabiti bližnje ali daljne prometne poti. Ker tudi članek izpostavlja, da so potrebe po prevozih vse obsežnejše, kar ob ukinjanju javnega prometa pri občanih povzroča nujno razpolaganje z osebnim motoriziranim vozilom, tudi opozarja na tovrstno »prevozno revščino«, saj sta posest in vzdrževanje lastnega prevoznega sredstva za marsikoga predraga. Da ne govorimo o tem, da je predrago tudi za državo!

    Loterija z nedeljskimi avtobusnimi prevozi

    Tak koncept urejanja prometa namreč potegne za seboj tudi zahtevno in obsežno javno infrastrukturo (čedalje širše ceste, čedalje obsežnejša parkirišča, drage garažne hiše ipd.), kar vpliva na porabo prostora, vse skupaj pa neugodno na varstvo okolja. Država je v okviru EU zavezana zmanjševanju kvarnih izpustov v zrak, kjer je promet eden od glavnih krivcev, racionalni rabi energije (individualni prevozi so velik potrošnik – v elektrificirani obliki nič manj!), zmanjševanju ogrožanja zdravja prebivalstva zaradi pretiranega hrupa itd. Direktive EU, ki narekujejo potrebne ukrepe, vključujejo tudi navodila »dobre prakse«, kjer je preveč omejeno urejanje javnega prevoza prav nasproten trend. Pravilo je, da nadomestni ukrepi za individualno rabo prevoznih motoriziranih sredstev v obliki javne ponudbe javnega prevoza nastopajo sočasno z omejitvami osebnega prometa.

    Kar članek našteva ob koncu – uvedba možnosti prevoza na klic, vavčerji (kot vozovnice za javni potniški promet) ipd. –, bi moralo biti na razpolago, še preden se ukinja del javnega prevoza. Sploh pa – če zaradi redkega potniškega staleža na avtobusih ali vlakih, na primer v sobotah ali nedeljah, ukinjajo linije, in avtobusnih linij ponekod sploh naj ne bi bilo, ob tem pa so slabe povezljivosti s turističnimi cilji, morajo občani še naprej razpolagati z lastnimi vozili, kar pomeni, da jih bodo tudi uporabljali, kar pomeni vse bolj nevzdržno gnečo na cestah ter v mestih, avtobusi pa bodo vedno bolj prazni.

    Prometno urejanje je del (bi moralo biti!) načrtovanja urejanja prostora, vključno s predvidevanjem in usmerjanjem gostote naselitve ter ob tem predvidenih potrebnih kapacitet vseh oblik gospodarske javne infrastrukture in ponudbe, vključno z raznimi storitvami. To pomeni, da se mimo načrtovanja v (med)občinskih prostorskih aktih (vključno s trasami, kapacitetami in oblikami javnega prevoza) in s tem za to potrebnih javnih obravnav s strani občanov ali državljanov ne more kar »po občutku« umeščati ali ukinjati avtobusnih linij in drugih oblik javnega prometa. Ker smo pri načrtovanju dolžni preverjati tudi pozitivne ali negativne vplive na okolje (na zdravje, na naravo, na porabo prostora itd.), to pomeni obravnavo in izdelavo poročil o vplivih na okolje ter upoštevanje aarhuške konvencije.

    ***

    Martina Lipnik, u. d. i. a., Ljubljana

    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado – in dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    16. 1. 2026 | 08:04
    Gospodarstvo  |  Novice
    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Novice  |  Slovenija
    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Kultura  |  Glasba
    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Gospodarstvo  |  Novice
    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let
    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Martina LipnikNomagoavtobusipisma bralcev

    Magazin  |  Zanimivosti
    Singapur

    E-cigarete? Rajši ne, če nočete plačati visoke globe ali pristati v kehi

    Kako Singapur vodi vojno proti črnemu trgu z e-cigaretami: za uporabnike globe in obvezna rehabilitacija, za prodajalce leta zapora in telesna kazen.
    17. 1. 2026 | 08:07
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Domen Prevc z drugega mesta po novo zmago, diskvalifikacija mladeniča

    V Saporu na Japonskem je za nami prva serija tekme skakalcev. Domen Prevc je drugi, po dobrem skoku diskvalifikacija Žige Jančarja.
    17. 1. 2026 | 08:06
    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    Novinar o olimpijskih spominih, trenutku, ki je združil Slovence, pritisku, ki spremlja največji športni dogodek, in o tem, kako se radijec znajde na TV.
    Agata Rakovec Kurent 17. 1. 2026 | 08:00
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Recept proti januarski melanholiji: barve na krožniku

    Kolumna o januarski melanholiji, barvah, hrani in drobnih ritualih, ki nam pomagajo ohraniti dobro voljo tudi v najbolj sivih dneh.
    17. 1. 2026 | 07:55
    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
