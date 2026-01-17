Veliko občanov na podeželju brez javnega prevoza nima dostopa do storitev

Članek je poročalo o zadnjih ukinitvah slovenskih avtobusnih linij prevoznika Nomago in da mu je to naložila Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP – družba z omejeno odgovornostjo, v 100-odstotni lasti RS). V več občinah se nad tem ukrepom pritožujejo, saj veliko občanov na podeželju ter v manj naseljenih krajih brez javnega prevoza nima omogočenega dostopa do storitev, ki so tudi vsak dan manj razpoložljive.

Po občinah banke ukinjajo bankomate, pošta poslovalnice, tudi drugih storitev je vedno manj – bencinske črpalke, trgovine osnovne oskrbe ipd. »racionalizirajo« mrežo poslovalnic. Vse se dogaja z izgovorom, da veliko ljudi ureja svoje potrebe digitalno, na daljavo, prek »oblakov«? Čigavi so »oblaki« in kako je poskrbljeno za »digitalno varnost«, smo pa tudi že izvedeli. V okviru vseh teh »silnic« je dejstvo, da analogni svet še ni izginil, da zahteva fizično dostopnost, za kar je velikokrat treba uporabiti bližnje ali daljne prometne poti. Ker tudi članek izpostavlja, da so potrebe po prevozih vse obsežnejše, kar ob ukinjanju javnega prometa pri občanih povzroča nujno razpolaganje z osebnim motoriziranim vozilom, tudi opozarja na tovrstno »prevozno revščino«, saj sta posest in vzdrževanje lastnega prevoznega sredstva za marsikoga predraga. Da ne govorimo o tem, da je predrago tudi za državo!

Tak koncept urejanja prometa namreč potegne za seboj tudi zahtevno in obsežno javno infrastrukturo (čedalje širše ceste, čedalje obsežnejša parkirišča, drage garažne hiše ipd.), kar vpliva na porabo prostora, vse skupaj pa neugodno na varstvo okolja. Država je v okviru EU zavezana zmanjševanju kvarnih izpustov v zrak, kjer je promet eden od glavnih krivcev, racionalni rabi energije (individualni prevozi so velik potrošnik – v elektrificirani obliki nič manj!), zmanjševanju ogrožanja zdravja prebivalstva zaradi pretiranega hrupa itd. Direktive EU, ki narekujejo potrebne ukrepe, vključujejo tudi navodila »dobre prakse«, kjer je preveč omejeno urejanje javnega prevoza prav nasproten trend. Pravilo je, da nadomestni ukrepi za individualno rabo prevoznih motoriziranih sredstev v obliki javne ponudbe javnega prevoza nastopajo sočasno z omejitvami osebnega prometa.

Kar članek našteva ob koncu – uvedba možnosti prevoza na klic, vavčerji (kot vozovnice za javni potniški promet) ipd. –, bi moralo biti na razpolago, še preden se ukinja del javnega prevoza. Sploh pa – če zaradi redkega potniškega staleža na avtobusih ali vlakih, na primer v sobotah ali nedeljah, ukinjajo linije, in avtobusnih linij ponekod sploh naj ne bi bilo, ob tem pa so slabe povezljivosti s turističnimi cilji, morajo občani še naprej razpolagati z lastnimi vozili, kar pomeni, da jih bodo tudi uporabljali, kar pomeni vse bolj nevzdržno gnečo na cestah ter v mestih, avtobusi pa bodo vedno bolj prazni.

Prometno urejanje je del (bi moralo biti!) načrtovanja urejanja prostora, vključno s predvidevanjem in usmerjanjem gostote naselitve ter ob tem predvidenih potrebnih kapacitet vseh oblik gospodarske javne infrastrukture in ponudbe, vključno z raznimi storitvami. To pomeni, da se mimo načrtovanja v (med)občinskih prostorskih aktih (vključno s trasami, kapacitetami in oblikami javnega prevoza) in s tem za to potrebnih javnih obravnav s strani občanov ali državljanov ne more kar »po občutku« umeščati ali ukinjati avtobusnih linij in drugih oblik javnega prometa. Ker smo pri načrtovanju dolžni preverjati tudi pozitivne ali negativne vplive na okolje (na zdravje, na naravo, na porabo prostora itd.), to pomeni obravnavo in izdelavo poročil o vplivih na okolje ter upoštevanje aarhuške konvencije.

***

Martina Lipnik, u. d. i. a., Ljubljana