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Novice, kako se v Demokratični republiki Kongo širi virusna bolezen ebola, so zelo srhljive. Menda umre skoraj polovica okuženih prebivalcev. Ob tem se spomnim časov, ko je pri nas razsajal covid-19.

Takrat je bil, prav tako kot zdaj, predsednik vlade Janez Janša. Mnogi javni uslužbenci in politični funkcionarji so prejemali visoke dodatke k plači in vsi so bili zadovoljni. V nujnih primerih, ko se ljudstvo ni strinjalo z vladnimi ukrepi, pa je v svoji vlogi nastopil vodni top.

Z ozirom na pretekle dogodke me skrbi, da bi se lahko virus ebole prenesel tudi k nam. Kdo ve, morda je pa izraelska agencija Black Cube usposobljena tudi za takšno dejavnost?

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Franc Planinc, Velenje.

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.