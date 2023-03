Vlada naj kaznuje nevestne uslužbence

Leta 2011 je EU sprejela direktivo, po kateri morajo imeti tovornjaki zavese na kolesih in še veliko zaveso povsem zadaj. Ta velika zavesa (v nadaljevanju zavesa) pa mora biti prilagojena vsakemu tovornjaku posebej. Zavesa mora biti širša od tovornjaka, globoka pa toliko, da seže do ceste, in biti mora dovolj težka, da se pri največji hitrosti (skoraj) ne dvigne. Imeti mora tudi mehanizem za dviganje zavese – zaradi praznega ali obteženega tovornjaka. Kadar je tovornjak na vožnji prazen, mora biti zavesa spuščena skoraj do ceste. Kadar pa je tovornjak naložen s tovorom, mora biti zavesa dvignjena na enako višino kot pri praznem tovornjaku. EU je z direktivo sprejela tudi vse dokumentacije o tehničnem pregledu, ki jih mora izpolniti tovornjak.

Po skoraj dvanajstih letih se pri nas nekateri tovornjaki še vedno vozijo brez zavese. Enak problem je z nekaterimi tujimi tovornjaki, ki prihajajo z vzhoda. Nisem pa videl niti enega nemškega tovornjaka, ki ne bi imel zavese. Pri nekaterih naših tovornjakih z zaveso pa je videti, da višine zavese ne nastavljajo glede na obremenitev tovornjaka.

Dejstvo je, da neki uslužbenec ali skupina uslužbencev preteklih slovenskih vlad ni izpolnila zahtev iz direktive EU. Zato je treba na strani vlade poiskati odgovorne uslužbence za takšno stanje, in če so še vedno javni uslužbenci na ministrstvih, je treba proti njim ukrepati z odpovedjo – »čevelj«.

Minister za zdravje je odpustil šest uslužbencev. Ugotovil je, da je ena uslužbenka dala odpoved, da nekateri uslužbenci niso skoraj nič delali, drugi pa so pa bili preobremenjeni. Vzroki za odpovedi so bili različni, vezani pa na uspešnost zadev. Minister za zdravje je za neuspešnost uporabil – »čevelj«!

Vlada, naučite se nekaj od ministra za zdravje in vpeljite njegov postopek v vse pore in na vse nivoje državnih uslužbencev: izhajajte iz odgovornosti za delo in posledično za nagrajevanje pri uspešnem delu za trajnost. Trajnost omenjam, ker brez vsaj neke trajnosti ni napredka, le nazadovanje. Konkretni primer trajnega dela izhaja iz pravilnika o cestnih priključkih, ki zahteva ureditev cestnih priključkov s pogledom za 20 let naprej. To je prava pot in moralo bi biti teh poti več in morale bi biti vsepovsod.

Za »čevelj« ima vlada pravno podlago v kodeksu ravnanja javnih uslužbencev in v kazenskem zakoniku.

Za lažje razumevanje zapisa dodajam še svoj primer. Pred nekaj leti, ko je bila omenjena direktiva EU že sprejeta, sem vozil po avtocesti, ki jo je cestni tovornjak posipal s soljo in s trdim peskom. Tik za njim je vozil komunalni tovornjak brez zavese. Komunalnemu tovornjaku se nekaj časa nisem mogel izogniti (nabit prehitevalni pas, moj avto pa preslaboten za vrinjanje). Posledice so bile za moj mali in ceneni avtomobil katastrofalne. Trdi pesek mi je poškodoval sprednji del in pokrov avtomobila. Glede na zapisana dejstva je bila kriva država. Zato naj država te neučinkovite ljudi najde na vseh ministrstvih in na vseh nivojih in jim da »čevelj«, če niso delali pravočasno in pošteno. To se mora zgoditi zaradi napredka, sicer bomo vedno bolj zaostajali.

Naj še povem, da sem se po opisanem dogodku obrnil na naše ministrstvo in jim predlagal zavese na tovornjakih, pa nisem dobil odgovora. Ko sem se pa obrnil na Violeto Bulc v EU in ji predlagal sprejetje direktive z zavesami, mi je v enem tednu poslala vso prevedeno dokumentacijo, ki je bila sprejeta leta 2011. Drznem si zapisati, da je to bila odgovorna uslužbenka in jo izredno spoštujem, čeprav je osebno ne poznam – in prava škoda je, da je vlada ne uporabi.