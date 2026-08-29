Vladi ob odpiranju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Septembra bo Izrael v Sloveniji odprl veleposlaništvo, katerega namen je utrjevanje političnih, gospodarskih in vojaških vezi med državama. Od prvega dne svojega mandata stremite k tesnemu sodelovanju z Izraelom. Zato ste tudi odpravili ukrepe pretekle vlade: sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega in sklep o razglasitvi dveh izraelskih ministrov za nezaželeni osebi. Prebivalke in prebivalci Slovenije temu odločno nasprotujemo. S svojimi dejanji utrjujete sodelovanje z državo, ki v Gazi izvaja genocid. Utrjujete sodelovanje z državo, ki je v treh letih načrtno pobila več kot 73.300 in ranila več ...