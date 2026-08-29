Vladi ob odpiranju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji

Prejeli smo: S tesnejšim sodelovanjem z Izraelom se odmika vprašanje Gaze iz polja mednarodnega prava in politične odgovornosti.
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Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer pravi, da Izraela ne smemo več obsojati in dajati vrednostnih in moralnih sodb. FOTO: Jože Suhadolnik
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Septembra bo Izrael v Sloveniji odprl veleposlaništvo, katerega namen je utrjevanje političnih, gospodarskih in vojaških vezi med državama. Od prvega dne svojega mandata stremite k tesnemu sodelovanju z Izraelom. Zato ste tudi odpravili ukrepe pretekle vlade: sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega in sklep o razglasitvi dveh izraelskih ministrov za nezaželeni osebi.
Prebivalke in prebivalci Slovenije temu odločno nasprotujemo. S svojimi dejanji utrjujete sodelovanje z državo, ki v Gazi izvaja genocid. Utrjujete sodelovanje z državo, ki je v treh letih načrtno pobila več kot 73.300 in ranila več ...
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