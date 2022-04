Voda naša vsakdanja

Piti ali ne piti! To pomeni biti ali ne biti. Življenje na našem planetu je nastalo zaradi vode. Voda je življenje, brez nje je vse le suha smrt. To vidimo v puščavah in na izsušenih planetih. Tudi na naši Luni. Vsako živo bitje ima v sebi veliko vode za življenjske procese. To je biokemija!

Človek je razumno bitje – pa tudi neumno bitje. Neumni so vsi, ki uničujejo našo naravo. Ko bodo oceani povsem zastrupljeni, v njih ne bo več življenja. In ko bo človek uničil svoje okolje, bodo sledili neurja in suše ... Gozd bo izginil in z njim tudi živalske vrste. Takrat se bo pokazalo, da je tudi človek samo žival. Najbolj neumna, pokvarjena in zlobna žival, kajti sam bo s svojim sedanjim ravnanjem uničil življenje na Zemlji ... In samega sebe ... To bo prerokovana apokalipsa (konec sveta). Temu se v diru bližamo. Zastrupljamo in segrevamo zrak, zaradi česar se talijo ledeniki. Morje se dviga in obale zaliva voda. Otoki izginjajo. Reke postajajo umazane, okužene in zastrupljene. Plastika je že za vsakim vogalom in v vsakem gozdu ... Oceani postajajo smetišče zanjo. Človek je ponorel s hlastanjem za dobičkom in s tem za uničevanjem narave. Ničesar mu ni dovolj. Ni zadovoljen, da mu gre dobro, in postaja sovražen. Hoče, da gre sosedu slabo! Hoče vojne in ubijanje po Kajnovem nagonu. Kam to pelje? V popolno smrt.

Ustavimo dobičkarje! Prisluhnimo harmoniji narave. Živimo po pameti in pustimo živeti drugim. Popravimo dosedanjo škodo danes, začnimo takoj. Hrane za preživetje je dovolj za vse, le razdeljena ni. Zaradi dobička požrešnih in pokvarjenih ljudi. Take ljudi je treba takoj vreči iz politike na prvih volitvah. Gre za hrano in vodo, ker uničujemo naravo, a narava udarja nazaj po nas. Z viharji, neurji in s sušami. V totalni vojni ni zmagovalcev. Izumrli bomo skupaj z naravo, ker smo del nje – najbolj neumni in pokvarjeni del narave. Napihnjenci. Zlobneži. Onesnaževalci in uničevalci vsega lepega in dobrega. Uničujemo vse, tudi sami sebe. Zato smo bedaki.

Začnimo s popravami danes. Brez vode ne bo nič! Voda je vir življenja. Neurja in suše že tolčejo po nas. Uničujejo vse živo, tako kot mi. Vse slabe stvari so otrok slabih ljudi. Rešitev je v dobrih ljudeh in v dobrih delih. Ob nalivih, ki vse uničujejo, je treba vodo ujeti in jo shraniti za obdobje suše. Kmetje na to opozarjajo. V bližini polj moramo zgraditi zadrževalnike vode. V vseh kotanjah, od visokih gora do najnižjih globin. Voda za namakanje in voda za pitje ... Velika in mala zajetja. Tako bomo obrzdali nalive in suše. Tudi požare. Danes suše in nalive samo opazujemo. Vode je vedno manj in pridelkov na poljih ni.

Dajmo prednost poštenim ljudem in ne pokvarjencem.