  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Vojna je iluzija zmagovalcev, mir je realnost preživetja

    Vojna je iluzija zmagovalcev, mir pa resničnost preživetja, ki jo lahko dosežemo le z rehabilitacijo vrednot.
    Mir ni zgolj odsotnost vojne, ampak udejanjanje pravičnosti in enakosti. FOTO: Sergei Supinsky/AFP
    Galerija
    Mir ni zgolj odsotnost vojne, ampak udejanjanje pravičnosti in enakosti. FOTO: Sergei Supinsky/AFP
    Bogomir Novak
    7. 9. 2025 | 11:00
    5:15
    A+A-

    Pod tem naslovom gospa Zorana Baković razmišlja o vojni in miru. Branje članka me je spomnilo na 27., 28., 29. in 30. fragment starogrškega filozofa Heraklita Efeškega, v katerih piše: »Boj je oče vsemu, je vsemu kralj: ene izkaže za bogove, druge za ljudi, iz enih naredi sužnje, iz drugih svobodne.

    Vedeti je treba, da je vojna splošen pojav in da se vse dogaja po prepiru in potrebi.« (oziroma po Heideggerju »pozabi biti«). Naša dolžnost je »hoditi za skupnim«. Že Heraklit in mnogi misleci pozneje so se spraševali, kako naj hodimo, ker za »skupni logos, dasi je večen, nimamo razumevanja«.

    Naj na tem mestu omenim tudi knjigo Vojna za mir, ki jo je leta 2022 napisal prof. dr. Boštjan Marko Turk. V njej razlaga, da se že vsi nahajamo v paradoksalnem stanju globoke krize, zaradi katere nam ne grozi le propad Evropske unije, ampak tudi cele civilizacije.

    Zgodovinske krivice vključujejo tisočletja suženjstva in tlačanstva. FOTO: William Clark/British Library/Wikipedia
    Zgodovinske krivice vključujejo tisočletja suženjstva in tlačanstva. FOTO: William Clark/British Library/Wikipedia

    Rešitev vidi v rehabilitaciji vrednot. V bistvu se strinja z Oswaldom Spenglerjem, ki je že po prvi svetovni vojni napovedoval propad Zahoda.

    Spengler je knjigo izdal v dveh delih, prvega leta 1919 in drugega leta 1923. Po njegovem so vse dosedanje civilizacije propadle, ker so se izneverile prvotnim etično-verskim izročilom.

    Analiziral je indijsko, mezopotamsko, egipčansko, staro kitajsko, majevsko, azteško, starogrško, rimsko, arabsko in zahodno civilizacijo. Vse so se razvijale po naravnemu zakonu nastajanja in minevanja. Tudi zahodna civilizacija ni izjema. Boštjan Turk analizira le moderno fazo slednje.

    Analiza zgodovinarja Oswalda Spenglerja vključuje tudi vzpon in propad starodavne egipčanske civilizacije. FOTO: Dinendra Haria/Anadolu Via AFP
    Analiza zgodovinarja Oswalda Spenglerja vključuje tudi vzpon in propad starodavne egipčanske civilizacije. FOTO: Dinendra Haria/Anadolu Via AFP

    Njeno nazadovanje vidi po francoskem študentskem gibanju leta 1968, ki je izhajalo iz realnosti nemogočega, kar pomeni svobodo za vsako ceno, kot je to razlagal še pred gibanjem francoski filozof in literat Jean-Paul Sartre. Takšna absolutna svoboda zanika obstoj Boga.

    Tudi ruski pisatelj Dostojevski je v 19. stoletju ugotavljal, da je brez Boga vse dovoljeno. Ta pojav je v Legendi o velikem inkvizitorju prepoznal kot nihilizem v smislu razvrednotenja vseh vrednot.

    Ker civilizacija brez vrednot in vere v Boga ne more obstajati, se Turk zavzema za rehabilitacijo krščanskih in drugih verskih vrednot. Vemo, da zgodovina ne more obstati v eni točki mirovanja in da vsaka civilizacija poskuša obiti moralne dolžnosti z egocentričnimi težnjami, ki pa se dolgoročno ne obnesejo.

    Ruski pisatelj Dostojevski je v svojih delih ugotavljal, da je brez Boga vse dovoljeno.FOTO: Shutterstock
    Ruski pisatelj Dostojevski je v svojih delih ugotavljal, da je brez Boga vse dovoljeno.FOTO: Shutterstock

    V vojni ni zmagovalcev, ker z njo izgubimo vsi. Zato je možno zgornji naslov članka gospe Baković obrniti – Vojna je iluzija zmagovalcev, mir je realnost preživetja.

    Iz filma Poslednji dnevi Hitlerja je razvidno, da je bil kot vodja tretjega rajha zasvojen z vojaškim zavojevanjem sveta. Ni imel nobene samokritične distance do sebe. V okviru brezobzirne nekrofilije je napravil samomor. Tudi današnji diktatorji pozabljajo, da uničevanje sveta zadeva tudi njih same (lat. de te fabula naratur).

    image_alt
    Čas za ideološke bitke je minil

    Pravičen mir je za sprte strani skoraj utopični pojem, saj vojne ponovno začenjajo poraženci z neozdravljenimi duševnimi travmami. Tako je na primer Nemčija, ki je bila poražena v prvi svetovni vojni, bila poraženka tudi v drugi.

    Že Immanuel Kant se je leta 1795 v eseju Na poti k večnemu miru zavzemal za sodelovanje vseh državljanov pri odločanju o vojni in miru.

    Filozof Immanuel Kant je leta 1795 napisal esej Na poti k večnemu miru. FOTO: Shutterstock
    Filozof Immanuel Kant je leta 1795 napisal esej Na poti k večnemu miru. FOTO: Shutterstock

    V današnjem času lokalne skupnosti spodbujajo mir s projekti sodelovanja, medverskimi dialogi in drugimi prostovoljnimi dejavnostmi. Vse se prične z osebno odgovornostjo in strpnostjo do drugače mislečih. Ponižnost je danes skoraj povsem pozabljena lastnost.

    Mir ni zgolj odsotnost vojne, ampak je udejanjanje pravičnosti, enakosti in sodelovanja. To je dolgoročen proces udejstvovanja na vseh ravneh, od posameznika do mednarodne skupnosti.

    Bakovićeva je svoj esej napisala »v upanju, da se bo v učne ure zgodovine, etike in verouk vneslo tudi poziv k samorefleksiji in spoznanju, kaj točno se je zgodilo in zakaj so izbruhnile vojne in kaj točno je treba storiti, da bi se končale«.

    Adolf Hitler je v okviru brezobzirne nekrofilije napravil samomor. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters
    Adolf Hitler je v okviru brezobzirne nekrofilije napravil samomor. FOTO: Tobias Schwarz/Reuters

    image_alt
    Ko bel dim zbledi: Evropa, vrednote in tišina ob novem holokavstu

    S tem bi se približali Kantovemu nasvetu, da naj bi o vojni odločali vsi državljani in ne samo vladajoči politiki.

    ***

    Bogomir Novak, Ljubljana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    mirvojnabogZorana Bakovićveradružbasvobodapisma bralcev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Vojaška industrija

    Najbolj vroči igralci med novimi trgovci z orožjem

    Evropska orožarska podjetja potrebujejo čas, da obnovijo svoje zmogljivosti, ki so jih izgubili po koncu hladne vojne, in da ponovno napolnijo zaloge.
    7. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goljufije že pred zadnjo zimo

    Nekdanji glavni nadzornik Mednarodne smučarske zveze ni očrnil le Norvežanov, ki so letos za SP doma kršili pravila glede opreme.
    7. 9. 2025 | 12:24
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Geraint Thomas

    Rogličev in Pogačarjev tekmec se poslavlja kot valižanski zmaj

    Kolesarski zvezdnik Geraint Thomas danes v Cardiffu končuje izjemno 19-letno kariero med profesionalci.
    Miha Hočevar 7. 9. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Inflacija, carine in trg dela – izzivi za leto 2025

    Zdi se, da je doba poceni denarja tako rekoč končana.
    7. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Poroka

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo poroka.
    7. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Geraint Thomas

    Rogličev in Pogačarjev tekmec se poslavlja kot valižanski zmaj

    Kolesarski zvezdnik Geraint Thomas danes v Cardiffu končuje izjemno 19-letno kariero med profesionalci.
    Miha Hočevar 7. 9. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Inflacija, carine in trg dela – izzivi za leto 2025

    Zdi se, da je doba poceni denarja tako rekoč končana.
    7. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Poroka

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo poroka.
    7. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo