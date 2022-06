Vojska, do kdaj še?

Samo obstoj vojske lahko povzroči vojno.

Srednjeveške vojaške makro oslarije se nadaljujejo, čeprav se je človeštvo po evolucijski poti že dokopalo do pravil sožitja in zakonov ..., do tega, da posameznika nihče ne more nekaznovano usmrtiti. Tisoče ali pa celo milijone ljudi pa lahko, to je absurdno. Še vedno lahko neki vrhovni poveljnik ali predsednik ukaže umore na tisoče ljudi in pobijanja med seboj ljudi, ki se sploh ne poznajo in tega nočejo.

Na tej stopnji razvoja človeštva človek človeku ni več volk, ki se bori za vsakodnevno preživetje, ampak je človek človeku človek. Povsod so bolnišnice, rešilci, zdravniki, socialne ustanove ..., ki ščitijo posamezno življenje. Pri tem pa države prav nasprotno po drugi strani vlagajo milijardne vsote za uničevanje ljudi. Tu je šibka točka državnih sistemov. Tu bi morala biti neka varovalka, da voditelji človeških skupin ne bi mogli svojih podložnikov nagnati v pobijanje med seboj za svoje ambicije, ideje ali koristi.

Kar več kot milijardo evrov naj bi na zahtevo predsednika velesile z drugega kontinenta vložila Slovenija za uničevanje ljudi, kar bi moralo biti za normalne ljudi blaznost. Ko na TV poslušamo, koliko ljudi umre v raznih bolnišnicah doma in po svetu zato, ker nimajo 10.000 evrov ...

V vsakem primeru pomeni več orožja tudi možnost za več mrtvih, več invalidov, več gorja in ogromno stroškov.

Čemu vojna ali bojna pripravljenost? To vendar pomeni večje in bolj uspešno ubijanje! In to razglašati kot uspeh? In vsi ti dresirani morilci ... Nihče nima nikomur pravice vzeti življenja, tudi če mu drugi ukaže. Prav tako nima nihče pravice tega ukazati.