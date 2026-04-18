Volite hkrati pet različnih političnih strank in si potem obetate peta nebesa?

Gospod Metod Di Batista se moti. Niso naše cestne naprave preozke; preveč je avtomobilov.

Avtomobili so narejeni za pet oseb. V njih se vozi ponavadi ena sama oseba oziroma šofer. To je nenavadno za današnje čase, ki prisegajo na racionalnost in materialnost.

Gospoda Di Batista kar tako sprašujem, ali za kakšno prireditev kupi namesto ene pet vstopnic; kupuje hlače s po 10 hlačnicami; se pokriva s po petimi klobuki; ima vaš teniški lopar pet ročajev; naročate v bifejih zmeraj po pet vinjakov; poslušate hkrati pet različnih narodnozabavnih viž; volite hkrati pet različnih političnih strank; se po stopnicah vzpenjate v peto nadstropje zato, da bi prišli v prvo; imate za vaše vozilo pet garaž; si POTEM obetate peta nebesa?

***

Janez Suhadolc, Ljubljana