Vpletanje Slovenije v vojno

Od »svobode« v Guantanamu do ameriško-izraelskega genocida v Gazi in umora v dekliški šoli v Minabu je bila kratka pot in ni minilo veliko časa. Ni moralnih zadržkov in ni človečnosti ter ni milosti. Obstajajo samo še sovraštvo, pohlep, zlo in interesi.

Kakšen vzor je ameriška miselnost in kakšen vpliv ima na dogajanja v svetu, je tudi že marsikomu jasno. Ampak očitno ne vsem, ki nas predstavljajo.

Predlansko povabilo slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon izraelski političarki, obtoženi vojnih zločinov v Palestini ter sedanji zagovornici genocida v Gazi, Cipi Livni na Blejski forum, je povedno ravnanje slovenske politike.

Hkrati pa je z eskalacijo vojne med ZDA in Izraelom na eni strani ter Iranom na drugi strani evidenten dokaz nesposobnosti kakršnegakoli predvidevanja prihodnjih dogodkov. In lahko rečem tudi posledično ustreznega ravnanja. Slovenija se je enkrat že podrepno opredelila za »koalicijo voljnih« pri ameriškem napadu na Irak.

Tokrat je pristopila k tako imenovani »koaliciji za pomoč pri varovanju Hormuške ožine«, ki jo spet forsira ameriška politika. Donald Trump je za pomoč zaprosil celo svojo »ljubljeno« Kitajsko. Večina evropskih držav to pobudo sicer zavrača, češ da gre za neposredno vpletanje v vojno, ki ni v interesu Nata in njenih članic.

A Velika Britanija je pripravila, kot podaljšana roka posebnih odnosov z ZDA, posebno izjavo, ki se ji je poleg več kot dvajsetih držav pridružila tudi Slovenija.

Kot poroča STA (21. 3. 2026): »Države so v njej obsodile napade na energetsko infrastrukturo, iranske napade na ladje v Perzijskem zalivu in zaprtje Hormuške ožine ter izrazile pripravljenost, da pripomorejo k zagotavljanju varne plovbe po tej strateško pomembni pomorski poti. Izjava, ki ne omenja izraelskih ali ameriških napadov na Iran, poudarja, da bodo posledice iranskih ukrepov občutili ljudje po vsem svetu, še posebno najranljivejši.«

Kaj pomenijo takšne neodgovorne izjave ter vojaška ravnanja, ki običajno sledijo, je že znano. Ne samo v Iraku, tudi v Ukrajini, Gazi, Linanonu, Siriji in drugod. Smrti, nedolžne žrtve, uničenja kjerkoli na svetu z našo udeležbo ali tiho podporo so protiustavne in pomenijo izdajo interesov vseh državljanov. Takšno enostransko vpletanje Slovenije v vojno je absolutno vredno obsojanja in ukrepov proti najbolj neodgovornim nosilcem oblasti.

Ali je to politika miru in izvajanja slovenskih interesov? Nikakršni izgovori ne upravičujejo povzročanja in privolitve v vojne. To postopno vpletanje Slovenije v novo morijo je poraz miru. Gaza je dokaz in test, do kod lahko gredo morilci. Ne samo tisti, ki vodijo. Tudi tisti, ki izvajajo, ter tisti, ki tiho podpirajo ter ne ukrepajo. In več kot očitno je, da si nekateri, tako v slovenski poziciji kot opoziciji, želijo uveljaviti svoje in tuje »moralne norme« kar pri nas doma v Sloveniji. Ampak ne, te vojne, morije in nasilje niso moja opcija in zato velik »ne v mojem imenu«.

***

Miloš Šonc, Grosuplje.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.