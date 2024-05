Vranja nadlega

Nastopila je sezona gnezdenja ptic in spet je od vseh najbolj moteča ena sama vrsta – siva vrana. Te ptice »bi bilo treba plašiti, streljati in rušiti njihova gnezda«. A smo jih prav mi sami povabili v naša mesta.

Inteligentne kot so, izkoriščajo obilje hrane, košata drevesa v parkih in odsotnost naravnih sovražnikov. Namesto obračunavanja z njimi jim samo preprečimo dostop do hrane. Zabojniki in smetišča so njihova samopostrežna trgovina. Zaprimo jo in vrnile se bodo domov – v gozd.

Veliko je pritožb zaradi njihovega krakanja. Pa marsikoga ravno tako moti glasno zvonjenje cerkva tudi ob najbolj neprimernih urah.

Popolnoma neutemeljeno je prepričanje, da delajo škodo v kmetijstvu. Resnica je namreč ravno nasprotna. Tistih nekaj zrn koruze, ki jih poberejo ob setvi, nadoknadijo drugje čez vse leto. Na vsako preorano njivo in pokošen travnik takoj priletijo in poberejo vse škodljivce. So naravni insekticid brez stranskih učinkov !

»Ptičarsko« društvo DOPPS se z vranami ne ukvarja, ker se mu ni treba. Siva vrana je tako odporna in iznajdljiva, da bo njena vrsta uspešna še tudi takrat, ko ne bo nobene ptice pevke več, najbrž pa tudi nas ne.