Vrhnika brez Cankarja

V Delu sem na 2. strani prebral, da so se na občini Vrhnika odločili, da ne bo več podpornica podeljevanja Cankarjeve nagrade. Za umik so se odločili zaradi govora pisateljice in prejemnice Cankarjeve nagrade leta 2022 Mojce Kumerdej na letošnji slovesni podelitvi v Cankarjevem domu na Vrhniki 29. maja.

Njen slavnostni govor je postal najbolj iskan v slovenski javnosti. Poiskal sem njen govor, ki je, po moji presoji, nalil čistega vina vsem nam o ponižujočem odnosu dela slovenske javnosti do umetnikov in kulturnikov. Takole je med drugim razmišljala pisateljica: »Tarča oblasti sta bila tudi Prešeren in Cankar, ki se z vrhunsko literaturo vpisujeta v mednarodni prostor, z njima in z mnogimi drugimi slovenskimi književnicami in književniki pa se v mednarodni prostor vpisujeta tudi slovenski jezik in literatura.«

»Poniževanje in zasmehovanje umetnikov in kulturnikov, ki je pred referendumsko kampanjo veljalo za vulgarno in obsceno, je v delu slovenske javnosti postalo normalno.« Cankarjevemu domu v Ljubljani bo v čast in bo pravo domovanje podeljevanju Cankarjevih nagrad!

***

Milan Pavliha, Ljubljana.

