Vsaka praznina močneje bobni in odmeva

Poglejmo boben. Če bi bil boben poln, bi ga težko slišali. Zakaj? Praznina je vedno glasnejša.

Podobno je s človeškimi glavami. Predvsem je tako v politiki. Prazne glave najraje »ropotajo« tudi na mnogoterih protestih na ulicah. To so ulični bobni, po katerih najpogosteje nabijajo politiki s praznimi glavami. Tu se praznina sešteva, da močneje zadoni. Hitler in Mussolini sta bila odlična bobnarja. Tudi na Balkanu radi tolčejo po bobnih. Doma podobno poslušamo opozicijo. Vsak dan ista »kantri glasba«, brez vsake »finoče« in vsebine.

O praznini poznamo še eno ljudsko modrost. Vsak kmet ve, da se prazno klasje vedno dviga nad polnimi klasi. Nekaj podobnega opažamo tudi v parlamentu. Kdo najpogosteje vstaja in govori ter govoriči? Politiki praznih glav. Poglejte jih in poslušajte, a jih ne posnemajte. Mlatenje prazne slame vam ne bo dalo belega kruha.