Vse vere so vabile na referendum in nasprotovale zakonu

Z gospodom Pribcem se strinjam, da je krščanstvo pomembno prispevalo k sodobni civilizaciji človekovih pravic. Ni pa res, da bi evangeličanska cerkev ne nasprotovala zakonu in da »evangeličani do danes javnosti niso sporočili svojega stališča do referendumskega vprašanja«.

29. septembra 2025 je sedem cerkva in drugih verskih skupnosti (VS) navedlo razloge, da ga je treba zavrniti, in pozvalo »vernike in vse ljudi dobre volje, naj oddajo podpise za zakonodajni referendum«.

12. novembra 2025 so vse te cerkve in druge verske skupnosti podale skupno izjavo za javnost, v kateri ponovno navajajo razloge za zavrnitev zakona ter pozivajo vernike, da »odidete na referendum in oddate glas – da bomo kot skupnost jasno povedali, da bolnim in ranljivim ne ponujamo smrti, ampak pomoč, bližino in spoštovanje do življenja«. Na tiskovni konferenci so voditelji VS tudi zavrnili že tedaj prisotne očitke, da s pozivom kršijo ustavno načelo ločenosti države in verskih skupnosti. Dejstvo, da katera od VS 31. oktobra 2025 še ni javno objavila stališča, govori o spoštovanju njenih internih postopkov.

Na očitek, da ne vidim »nobene razlike med stališčem RKC in stališčem drugih krščanskih in nekrščanskih ver«, odgovarjam, da je ni. V zgoraj navedenih dokumentih razlike ni: vsi vabijo na referendum in vsi nasprotujejo zakonu z istimi argumenti. Tožniki seveda smejo tožiti, kogar želijo.

Hvala Bogu so vse te in še druge verske skupnosti, vsaj kolikor mi je znano, med kampanjo res delale in molile za uspeh referenduma. Ravno na predreferendumski petek sem zvečer prišel pazit sinovih šest otrok, da sta njihova oče in mati imela prost večer. Pa smo se zaskrbljeno spomnili tudi referenduma. »A veš, da se muslimani postijo za uspeh referenduma?« mi pravi najstarejši, ki hodi v šesti razred. »Kako pa to veš?« »Sošolec v šoli ni jedel in je povedal, da zato, ker se muslimani postijo v ta namen.« To sporočilo mi je polepšalo večer in potrdilo univerzalnost prizadevanj.

