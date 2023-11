Vzdrževanje cest in prometne nesreče ob njem

Konec drugega tedna novembra so upravljavci avtocest (AC) udeležence cestnega prometa spet postavili pred spremembo stanja prometnega režima. Ne prvič. Opisujemo stanje na odseku AC Lukovica–Vransko, torej smer Ljubljana–Celje, A1. Pohvalno je, da vzdrževalci cest skrbijo za kakovost naših cest. Vendar, kaj, ko to dejanje večkrat pripelje do neljubih situacij, kot so kolone vozil, zastoji, prometne nesreče, živčnost potnikov in drugo. Poglejmo potek dogodka na omenjenem odseku.

Delavci Darsa so v soboto zvečer preusmerili prometni tok na omenjenem odseku z AC na magistralno cesto na izvozu Blagovica. Vzrok so bila vzdrževalna dela na navedenem odseku v smeri Trojan. Posledica preusmeritve prometnega toka je bil takojšnji nastanek prometnih zastojev proti izvozu Blagovica. In kot je bilo pričakovati, se je hitro polnila tudi vzporedna cesta na odseku Lukovica–Trojane–Vransko. Posledica prometne gostote na obeh odsekih pa je bila zasičenost križišča avtocestnega odcepa in osi magistralke. In kot da to še ni dovolj, se je okoli 18. ure na tem križišču zgodila prometna nesreča. Tako so se prometni tokovi še bolj zasičili. Z nesrečo so nastali dodatni stroški upravljavcev ceste za odpravo posledice prometne nesreče, stroški aktivnosti policije idr. Približno ob 19.30 sem mi je vendarle uspelo zapeljati iz te gneče proti Celju.

Opisani primer ni prvi, ni edini, saj je bilo podobnih situacij že kar nekaj in tudi kje drugje. Torej imajo lahko aktivnosti za izboljšanje cestnih odsekov za posledico večjo verjetnost nastanka prometne gostote in s tem tudi nastanka prometne nesreče. In to se je v opisanem primeru tudi zgodilo. Mediji pa že navajajo, da bo enaka zapora zaradi enakega vzroka tudi v tretjem tednu novembra. Nastajajoče kolone vozil na AC pa ustvarjajo še en negativni fenomen, to je nalet vozi. Spomnimo se primera na južnem odseku ljubljanskega avtocestnega obroča. Dejstvo je, da vsaka trenutna sprememba prometnega režima vpliva na voznikove odločitve, odzivnost in druga psihološka stanja.

Na prometni stroki je torej naloga, da odpravi tehnične pomanjkljivosti, katerih posledica je ustvarjanje počasi se premikajočih oziroma stoječih zastojev prometnih tokov. Ker se opisani primer na avtocestnem odseku v Blagovici ni zgodil prvič in se bo verjetno še ponovil, bi bilo primerno, da se na omenjenem križišču (uvoz, izvoz na AC) naredi rekonstrukcija konvencionalnega križišča v krožno križišče z ustreznim premerom. Tako bi postal prometni tok bolj pretočen in hkrati varnejši. Primerno bi bilo, da strokovne službe upravljavcev cest pregledajo vse podobne točke – vozlišča in izvedejo ukrepe za večjo stopnjo varnosti.