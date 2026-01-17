Z besedami nad bombe

Tanja Tuma, podpredsednica UO mednarodnega Pena, zapiše: Toda ali lahko pisatelji z besedami ustavimo bombe? Povejte mi, prosim.

Lahko.

A najprej se moramo dogovoriti za delitev dela. In seveda za pošten, jasen, neprestrašen in neodvisen glas, kot to velevata pero in meč v našem (Penovem) znaku.

Prvič, z oranžnolasimi lažnivci v ZDA, ki svet spreminjajo v družinski zasebni biznis, rušijo mednarodno in domače pravo, sesuvajo države, morijo in ugrabljajo vladarje, ki jim niso všeč, mimogrede kot samoumevno pobijejo nekaj sto civilistov, in obenem kot največji orožar sveta jočejo o svoji varnosti, se morajo z jasnimi besedami, odločno, nenehno in glasno ukvarjati člani ameriškega Pena in ozaveščati sodržavljane ob seveda polni moralni podpori mednarodnega in slovenskega Pena.

Drugič, z vojnimi zločinci v Izraelu, ki po lastni presoji ob podpori nadutega sponzorja napadajo in morijo kogarkoli in kjerkoli se jim zdi, se morajo najprej ob polni podpori mednarodnega in slovenskega Pena ukvarjati pisatelji v Izraelu. Vse jasne in nedvoumne podlage za iskren, človeški in pravni angažma so jim pred očmi vsega sveta ob osupljivi dvoličnosti Evropske unije predložili Združeni narodi in Francesca Albanese.

Tretjič, ruske diktature in umorov svobodomiselnih ljudi se morajo ob vsej mednarodni in slovenski podpori najprej lotiti pisatelji v Rusiji in odpirati oči državljanom.

Ameriški, izraelski, ruski in vsi pisatelji sveta moramo z jasno besedo in nenehno kričati, da je Zemlja domovina osmih milijard ljudi in ne igrišče za grabežljive neotesance, zato si tri tisoč milijarderjev nima prav nobene pravice grabežljivo prisvajati naravnih virov za svoj popolnoma nor pohlep.

Po pogledu na svet se moramo pisatelji v Sloveniji ozreti na svet pred domačim pragom, ki nas neposredno zavezuje. Soočeni smo s težko razumljivimi in popolnoma neopravičljivimi dejanji in ravnanji, ki nas lahko odpeljejo v – kot je rekel pisateljski kolega Peter Božič – deželo, ki ne bo imela dna.

Zavrniti moramo naše pokvarjene ljudi, ki prijateljujejo z vojnimi zločinci in jim segajo v dlan, ljudem, ki so zagrešili genocid, pobili 20.000 otrok in še naprej ubijajo z lakoto sto tisoče.

Zavrniti moramo ljudi, ki sovražijo kulturo, žalijo umetnike in neustavljivo lažejo.

Zavrniti moramo ljudi, katerih lopovski kompanjoni so bili obsojeni, oni pa so se s pravnimi izmotavanji izvlekli z zastaranjem.

Zavrniti moramo ljudi, ki v mednarodnih institucijah lažejo, izdajajo in blatijo svojo domovino.

Zavrniti moramo ljudi, ki si izmišljajo lažne zgodbe in zavestno maličijo dejanske podatke o stanju stvari ter svojo nemoč preusmerjajo v umazan demagoški kulturni boj.

Zavrniti moramo ljudi, ki trdijo, da bo minimalna plača 1000 evrov sesula državo, obenem pa si iz desettisočkratne razlike med aktivnimi in pasivnimi obrestmi na tekočih računih občanov izplačujejo najvišje plače v državi.

Reagirati moramo takoj na vse izraze nestrpnosti med otroki na naših šolah, saj se lahko razrastejo v neobvladljivo.

Skratka, razdelimo si delo in napredujmo korak za korakom.

Besede bomb neposredno ne bodo ustavile, z upornim in nenehnim ponavljanjem povsod, kjer je treba, pa bodo polagoma pripravile roke, ki bi rade metale bombe, da se z ljubeznijo ozrejo na ljudi okrog sebe in najprej vprašajo strpno solidarno glavo.

***

Slavko Pregl, Piran.

