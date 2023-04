Z Naturo 2000 greste predaleč

Popolnoma razumem kmete, ki protestirajo, ko jim jemljete zemljo, na kateri pridelujejo krmo za svojo živino, oziroma jim diktirate, kaj smejo in česa ne na svoji zemlji.

Kmetje nam pridelujejo hrano, če ste to pozabili. Če kmetu vzamete zemljo oziroma mu nalagate, kako naj kmetuje, kmet ni več kmet. Potem ne bomo več jedli »zaščitenih« kranjskih klobas in primorskega pršuta. Še ričeta ne. Hrano bomo morali kupovati od sosednjih držav, ki jim takšna politika Nature 2000 odgovarja.

Pokažite vendar škricem v Bruslju malo možatosti in jim povejte, da boste vladali tako, da bo dobro za Slovence, kajti izbrali so vas oni, da vodite in ščitite Slovence, saj je to vaša prvenstvena naloga. In če so naše prejšnje vlade z Brusljem podpisale obveznosti, ki nam niso po volji, si prizadevajte, da se taki dogovori razveljavijo.

Podprimo kmete v njihovi borbi za njihovo zemljo. S tem se bomo borili tudi zase, za našo hrano! Kajti če bomo le lutke na vrvicah iz Bruslja, bomo v skrajnem primeru jedli kobilice in čričke.