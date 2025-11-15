Z Romi in večinskimi prebivalci bi morali delati neposredno z osebnimi stiki

Pridružujem se mnenju dr. Blaža Mesca, da je urednik Ali Žerdin zadel žebljico na glavico z zaključkom »Specialci brez socialcev – državnih ali občinskih – so zgolj represija. Ne pa celostna rešitev problema.« Urednik se je namreč v uvodniku vprašal, v kakšnih socialnih okoliščinah se je kriminal z nasiljem nedopustljivo razrastel.

Dr. Blaž Mesec meni, da bi celovito rešitev odnosa med Romi in večinskim prebivalstvom morali zasnovati na načelih skupnostnega socialnega ali humanitarnega dela. To pomeni, da bi morali z Romi in večinskimi prebivalci delati v njihovem okolju neposredno z osebnimi stiki. Primer takšne dobre prakse obstaja, je starejši od te države, le preučiti je treba socialno in medetnično politiko v Prekmurju ter prebrati besedila pravnika in romologa dr. Vaneka Šiftarja.

Kot nekdanji vodja programov javnih del dodajam, da so primeri »dobre prakse« tudi na Dolenjskem koncem devetdesetih let prejšnjega stoletja. Pobrskal sem po knjigi Javna dela v Sloveniji (ki sem jo uredil, izdal pa Republiški zavod za zaposlovanje leta 1996), v kateri so predstavljeni programi javnih del vseh območnih enot zavodov za zaposlovanje.

V knjigi Javna dela v Sloveniji je predstavljen tudi program »Javna dela v romskem naselju Brezje« (izvajalka Mestna občina Novo mesto). V sklopu tega programa se je urejalo romsko naselje Žabjak (kasneje poimenovano Brezje). Za del tega naselitvenega področja je bil sredi 80. let sprejet zazidalni načrt za individualno gradnjo hišic. Vsako leto je zraslo v okviru programa javnih del po štiri do pet enoetažnih hišic. Pri gradnji so sodelovali sami Romi in se na ta način usposabljali za gradbena dela.

Zavod za zaposlovanje je že od leta 1989 v tem naselju načrtno usposabljal Rome za pomožne gradbene delavce, od leta 1991 pa je to usposabljanje teklo v okviru javnih del. Zavod je vključeval Rome na pobudo socialnih služb in občinske romske službe. V okviru javnih del se je v tem naselju oblikovala stalna gradbena skupina, ki si je pridobila delovne izkušnje in se usposobila za enostavna gradbena dela. Pomembno je bilo, da so »javni delavci« (Romi) redno prihajali na delo in se uspešno vključevali v delo skupine. Pridobili so si toliko znanj, da so v popoldanskem času sami urejali okolico svojih hiš in pomagali sosedom pri zidavi in tako neposredno skrbeli za lepši videz romskega naselja. Za občasno pomoč pri gradbenih in drugih delih so jih najemali prebivalci okoliških vasi, kar je še po svoje prispevalo k blažitvi vedno zaostrenih odnosov z okoljem romskih bivališč.

Urejeni del naselja Brezje je v osemdesetih letih storil velik korak naprej, pojavili so se vrtovi, sadilo sadno drevje in urejala okolica. Opazno se je povečala skrb za higieno in videz bivališč, niso se več oklepali svojega tradicionalnega življenja za vsako ceno. Mentor je postal spoštovana osebnost med javnimi delavci in drugimi prebivalci. Skupina javnih delavcev je tudi sicer postala najbolj ozaveščena skupina Romov, ki so se vključevali v projekt socializacije romskega prebivalstva.

Med izvajanjem javnega dela Delo z Romi v naseljih (izvajalec Center za socialno delo Krško) smo ocenili, da je pripravljenost Romov za sodelovanje odvisna predvsem od družinske povezanosti sodelujočih (ali so družine povezane med seboj v dobrih odnosih ali sprte). Ves čas nas je vodilo spoznanje, da so Romi tu med nami in da je naša dolžnost, da jim zagotovimo možnosti ohranjanja njihove identitete in kulturne dediščine ob socializaciji in integraciji v normalno življenje.

Milan Pavliha, Ljubljana