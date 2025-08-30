Za jemanje zdravila se moramo odločiti sami – enako bi se morali, če bomo živeli

Gospa primarij Josipina Ana Červek, dr. med., je v Pismih bralcev v Sobotni prilogi Dela 16. avgusta 2025 izredno jasno zapisala glede zakona o pomoči pri končanju življenja (ZPPKŽ): »Glavni razlogi za prošnje za PPKŽ niso neznosne telesne bolečine, temveč izguba samostojnosti, telesne avtonomije in občutka človeškega dostojanstva – kar presega zmožnosti tudi najbolj predane paliativne ekipe.«

Kot farmacevt dodajam svoja spoznanja o odnosih med zdravniki in bolniki.

Reklame za zdravila in zdravstvene pripomočke lahko prezremo tudi namerno. Dobro vemo, da proizvajalec ne misli na naše zdravje, on skrbi za svoj mošnjiček.

Človek bi se moral pozanimati iz neodvisnih virov o delujočih zdravilih. Pri tem bomo poleg knjižnih zapisov o dobrih učinkih brali tudi o škodljivih vplivih.

V stroki je že dobro znano, da so tako imenovani stranski učinki prav tako pomembni kot učinki, ki jih oglašujejo za zdravilne. Upoštevajmo še, da so industrijsko izdelana zdravila kemikalije.

Kaj je pomembno pri odločitvi, ali se bomo zdravili z zdravili ali ne? Sami moramo pretehtati, kaj bi nam moglo koristiti in kaj škoditi. Pretehtati moramo koristi proti slabostim.

Zakaj to omenjam? Zdravniki in zdravnice radi predpisujejo zdravila. Ministrstvo za zdravstvo in ZZZS dobro vesta, da se veliko zdravil zavrže, lekarne pa so se obvezale sprejeti te zavržene količine zdravil in poskrbeti za sežig.

Vedeti namreč moramo, da velja, da noben bolnik ni prisiljen pojesti/porabiti zdravil, predpisanih na recept. Marsikdo odide od zdravnika/zdravnice, ne da bi si zapomnil navodila, če so mu bila izrečena.

Upoštevati moramo, da uslužbenci zdravstvenih organizacij opravljajo samo poslanstvo, to so dobri nameni pri oskrbi bolnih in oslabelih, kar naj se opravi s sočutjem in nagovori. Zato je ZPPKŽ sprejemljiv, celo potreben!

Dodajam: ko gledamo človeka v njegovem boju za obstanek, tudi nas mučijo čustva. Ko umre, rečemo: ni ga več, ali pa, da je odšel, čeprav ga gledamo ob sebi.

Od njega se poslavljamo v mislih. Kako se je poslavljal on, kakšna je bila njegova karma – njegovo usodo, odvisno od njegovih doživetij, smo pa dolžni spoštovati, saj gre za smoter življenja. Zato poskušajmo izpolniti človekovo odločitev.

Lovro Dermota, Maribor.

