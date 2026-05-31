Za Slovenijo demokratizacija, za opozicijo Dob

Mandatar nove vlade je izvoljen. Vse okoliščine ustoličenja kažejo na farso. Ni več smiselno ponavljati razloge, ki volitvam jemljejo kredibilnost …

Do oblasti so se dokopali tudi ljudje, ki se ponašajo s prevarami, sprenevedanjem, zlobo, oportunizmom, nekatere bremenijo tudi neporavnani računi kriminalnih dejavnosti. Krepostne strankarske korifeje dojemajo značajske deformacije kot politične vrline. »Za narodov blagor« (po Cankarju), seveda.

Nobena uradna institucija ni ukrepala za zaščito ustavnih določb o volitvah, čeprav so bili postulati poslansko-parlamentarne politične higiene povoženi. Imunski sistem države je odpovedal.

Farsa je bila zrežirana 35 let po ustanovitvi samostojne države. Takrat so bili upi v sproščeno Slovenijo visoki, danes so na dnu. Oziroma v kloaki ugrabljenega parlamentarizma.

Nikakor ne smemo pozabiti zaslug »največjega« Slovenca, v »vrlinah« prvega med enakimi.

Marko Apih, Ljubljana