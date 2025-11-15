Za vzpostavitev zdravstva po meri vseh uporabnikov

Globoko me je pretresel nedostojen način umiranja kolegice Vesne Prijatelj. Neizmerno tragično se mi zdi, da je borka za dostojen način umiranja umrla na tako nedostojen način. Da je samomor poskušala narediti v zdravstveni instituciji, zaradi česar je celo pristala v psihiatrični ustanovi. Njeni najbolj ranljivi trenutki pa so bili predvajani po spletu, namesto da bi dostojno umrla v intimnem vzdušju doma.

Dr. Pribac v svojem članku nakazuje, da je za tovrstno umiranje kriv zdravniški paternalizem. In dddr. Pleterski v izjavi dodaja, da se to ne bi zgodilo, če bi bil uveljavljen zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ). Nisem prepričan, da je za Vesnin način umiranja kriv zdravniški paternalizem in da bi bilo ob uveljavljenem ZPPKŽ drugače. Zakaj?

V svoji dolgoletni praksi sem že doživel oživljanja umirajočih zaradi zdravniškega paternalizma. Pri tem imam v mislih zdravniški paternalizem, ki se kaže kot domišljavost – tako v odnosu do pacientov kot tudi do sodelavcev. A največkrat se take zgodbe, kot je Vesnina, ne dogajajo zaradi tovrstnega zdravniškega paternalizma, temveč zaradi strahu in negotovosti spričo pravne, etične in strokovne nedorečenosti. Tudi sam sem že preprečil smrt pri pacientu, ki je imel podpisano izjavo o neoživljanju. Spomnim se komatoznega umirajočega pacienta, ob njem sta sedeli hči in žena. Ko je pacient nehal dihati, se ju je polastila panika. Sam sem bil v dilemi, saj oživljanje ni bilo smiselno, obenem pa nista želeli, da ga pustimo umreti. Reaktivno sem mu privzdignil čeljust in sprostil dihalno pot, ob čemer je pacient zadihal. Čez slabih 24 ur, v istih okoliščinah, je pacient ponovno nehal dihati. Hči in žena sta bili tokrat pripravljeni in sta odhod doživeli drugače, bolj spokojno. Zahvalili sta se mi, ker sem jima »dal« še en dan, da se pripravita na slovo. Takrat sem spoznal, da umiranje ni le proces umirajočega, temveč tudi proces, namenjen svojcem. Po tej izkušnji sem bil na svoje dejanje ponosen, čeprav bi bil po normativih predlagateljev in podpornikov ZPPKŽ najbrž obtožen, da sem kršil temeljne pacientove pravice, ker sem pacienta oživljal, nemara bi bil tudi obtožen, da sem paternalist in sadist, ki uživa v trpljenju drugih.

Strinjam se, da bi bilo zdravstvo boljše brez zdravniškega paternalizma v obliki domišljavosti. Vendar se bojim dneva, ko se bodo ljudje odpovedali zdravniškemu »paternalizmu« v obliki zaščitniške skrbi do pacienta, o kateri pišeta zdravnici Dubravka B. Vidmar in dr. Bojana Beović. Tega se ne bojim le zaradi otrok in bolnikov z motnjami v duševnem zdravju, ampak zaradi vseh pacientov v prehodnih stiskah. Kajti kdo si upa trditi, da je izražena namera človeka ob trpljenju njegova avtonomna volja?

Nikakor ne trdim, da je bila napotitev kolegice Vesne v psihiatrično ustanovo primerna strokovna odločitev. Bojim pa se dneva, ko pacientov pri poskusu samomora ne bomo več napotovali v psihiatrično obravnavo, ampak jim bomo ob neprepoznani depresiji pomagali pri izvedbi samomora. O tem je nedavno pisal tudi dr. Marko Pišljar.

Podporniki ZPPKŽ na socialnih omrežjih svojo podporo pogosto utemeljujejo s tem, da ZPPKŽ podpirajo »za vsak slučaj«, če se bodo znašli v okoliščinah, ko bodo trpeče umirali. Čeprav bo ZPPKŽ za neznosno trpečega v procesu umiranja neuporaben, kot bi bil neuporaben v danih okoliščinah tudi za Vesno. Ker ZPPKŽ vsebuje preveč časovno potratnih domnevnih varoval. Namreč, pacient mora po prvi najavi, da želi uveljavljati pomoč pri končanju življenja (PPKŽ), počakati tri dni, preden lečeči zdravnik pošlje vlogo komisiji. Preden komisija zbere vsa mnenja (neodvisni zdravnik, psihiater), bi pretekel vsaj kak teden. Nato pa ima komisija 15 dni časa, da poda mnenje, ali je pacient upravičen do PPKŽ. V kolikor lečeči zdravnik uveljavlja ugovor vesti, je potrebno določiti drugo ekipo za spremljanje izvedbe PPKŽ. Toliko časa za birokracijo, kot je predvideno za uveljavitev PPKŽ, imajo v okviru ZPPKŽ le tisti, ki jim je ZPPKŽ prvenstveno namenjen. To so »neznosno« trpeči, ki niso v procesu umiranja in jih domnevna varovala ne izvzemajo: kronični bolniki in invalidi, ki si časovno lahko »privoščijo« birokratizme. Zato za razliko od dddr. Pleterskega trdim, da ZPPKŽ Vesni v danih okoliščinah ne bi bil v pomoč, razen če bi se za PPKŽ odločila že pred tedni, ko še ni neznosno trpela. Torej bi se za PPKŽ morala odločiti zaradi strahu pred neznosnim trpljenjem. Iz istega razloga, zaradi katerega ZPPKŽ na splošno uživa takšno podporo.

ZPPKŽ nas v obstoječi obliki torej ne rešuje pred negativnimi vidiki zdravniškega paternalizma, neprimernimi strokovnimi odločitvami in ne izboljšuje obravnave umirajočih. Če bi predlagatelji in podporniki uporabili toliko volje za odpravo teh anomalij v zdravstvu, kot so je namenili uveljavitvi ZPPKŽ po svoji meri, bi bili na dobri poti za vzpostavitev zdravstva po meri vseh uporabnikov.

***

Andrej Bračič, Postojna