  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Za vzpostavitev zdravstva po meri vseh uporabnikov

    Podporniki ZPPKŽ svojo podporo pogosto utemeljujejo s tem, da ZPPKŽ podpirajo »za vsak slučaj«, če se bodo znašli v okoliščinah, ko bodo trpeče umirali.
    Bojim se dneva, ko se bodo ljudje odpovedali zdravniškemu »paternalizmu« v obliki zaščitniške skrbi do pacienta. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Bojim se dneva, ko se bodo ljudje odpovedali zdravniškemu »paternalizmu« v obliki zaščitniške skrbi do pacienta. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Andrej Bračič
    15. 11. 2025 | 07:00
    6:14
    A+A-

    Globoko me je pretresel nedostojen način umiranja kolegice Vesne Prijatelj. Neizmerno tragično se mi zdi, da je borka za dostojen način umiranja umrla na tako nedostojen način. Da je samomor poskušala narediti v zdravstveni instituciji, zaradi česar je celo pristala v psihiatrični ustanovi. Njeni najbolj ranljivi trenutki pa so bili predvajani po spletu, namesto da bi dostojno umrla v intimnem vzdušju doma.

    Dr. Pribac v svojem članku nakazuje, da je za tovrstno umiranje kriv zdravniški paternalizem. In dddr. Pleterski v izjavi dodaja, da se to ne bi zgodilo, če bi bil uveljavljen zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ). Nisem prepričan, da je za Vesnin način umiranja kriv zdravniški paternalizem in da bi bilo ob uveljavljenem ZPPKŽ drugače. Zakaj?

    V svoji dolgoletni praksi sem že doživel oživljanja umirajočih zaradi zdravniškega paternalizma. Pri tem imam v mislih zdravniški paternalizem, ki se kaže kot domišljavost – tako v odnosu do pacientov kot tudi do sodelavcev. A največkrat se take zgodbe, kot je Vesnina, ne dogajajo zaradi tovrstnega zdravniškega paternalizma, temveč zaradi strahu in negotovosti spričo pravne, etične in strokovne nedorečenosti. Tudi sam sem že preprečil smrt pri pacientu, ki je imel podpisano izjavo o neoživljanju. Spomnim se komatoznega umirajočega pacienta, ob njem sta sedeli hči in žena. Ko je pacient nehal dihati, se ju je polastila panika. Sam sem bil v dilemi, saj oživljanje ni bilo smiselno, obenem pa nista želeli, da ga pustimo umreti. Reaktivno sem mu privzdignil čeljust in sprostil dihalno pot, ob čemer je pacient zadihal. Čez slabih 24 ur, v istih okoliščinah, je pacient ponovno nehal dihati. Hči in žena sta bili tokrat pripravljeni in sta odhod doživeli drugače, bolj spokojno. Zahvalili sta se mi, ker sem jima »dal« še en dan, da se pripravita na slovo. Takrat sem spoznal, da umiranje ni le proces umirajočega, temveč tudi proces, namenjen svojcem. Po tej izkušnji sem bil na svoje dejanje ponosen, čeprav bi bil po normativih predlagateljev in podpornikov ZPPKŽ najbrž obtožen, da sem kršil temeljne pacientove pravice, ker sem pacienta oživljal, nemara bi bil tudi obtožen, da sem paternalist in sadist, ki uživa v trpljenju drugih.

    Strinjam se, da bi bilo zdravstvo boljše brez zdravniškega paternalizma v obliki domišljavosti. Vendar se bojim dneva, ko se bodo ljudje odpovedali zdravniškemu »paternalizmu« v obliki zaščitniške skrbi do pacienta, o kateri pišeta zdravnici Dubravka B. Vidmar in dr. Bojana Beović. Tega se ne bojim le zaradi otrok in bolnikov z motnjami v duševnem zdravju, ampak zaradi vseh pacientov v prehodnih stiskah. Kajti kdo si upa trditi, da je izražena namera človeka ob trpljenju njegova avtonomna volja?

    Nikakor ne trdim, da je bila napotitev kolegice Vesne v psihiatrično ustanovo primerna strokovna odločitev. Bojim pa se dneva, ko pacientov pri poskusu samomora ne bomo več napotovali v psihiatrično obravnavo, ampak jim bomo ob neprepoznani depresiji pomagali pri izvedbi samomora. O tem je nedavno pisal tudi dr. Marko Pišljar.

    Podporniki ZPPKŽ na socialnih omrežjih svojo podporo pogosto utemeljujejo s tem, da ZPPKŽ podpirajo »za vsak slučaj«, če se bodo znašli v okoliščinah, ko bodo trpeče umirali. Čeprav bo ZPPKŽ za neznosno trpečega v procesu umiranja neuporaben, kot bi bil neuporaben v danih okoliščinah tudi za Vesno. Ker ZPPKŽ vsebuje preveč časovno potratnih domnevnih varoval. Namreč, pacient mora po prvi najavi, da želi uveljavljati pomoč pri končanju življenja (PPKŽ), počakati tri dni, preden lečeči zdravnik pošlje vlogo komisiji. Preden komisija zbere vsa mnenja (neodvisni zdravnik, psihiater), bi pretekel vsaj kak teden. Nato pa ima komisija 15 dni časa, da poda mnenje, ali je pacient upravičen do PPKŽ. V kolikor lečeči zdravnik uveljavlja ugovor vesti, je potrebno določiti drugo ekipo za spremljanje izvedbe PPKŽ. Toliko časa za birokracijo, kot je predvideno za uveljavitev PPKŽ, imajo v okviru ZPPKŽ le tisti, ki jim je ZPPKŽ prvenstveno namenjen. To so »neznosno« trpeči, ki niso v procesu umiranja in jih domnevna varovala ne izvzemajo: kronični bolniki in invalidi, ki si časovno lahko »privoščijo« birokratizme. Zato za razliko od dddr. Pleterskega trdim, da ZPPKŽ Vesni v danih okoliščinah ne bi bil v pomoč, razen če bi se za PPKŽ odločila že pred tedni, ko še ni neznosno trpela. Torej bi se za PPKŽ morala odločiti zaradi strahu pred neznosnim trpljenjem. Iz istega razloga, zaradi katerega ZPPKŽ na splošno uživa takšno podporo.

    ZPPKŽ nas v obstoječi obliki torej ne rešuje pred negativnimi vidiki zdravniškega paternalizma, neprimernimi strokovnimi odločitvami in ne izboljšuje obravnave umirajočih. Če bi predlagatelji in podporniki uporabili toliko volje za odpravo teh anomalij v zdravstvu, kot so je namenili uveljavitvi ZPPKŽ po svoji meri, bi bili na dobri poti za vzpostavitev zdravstva po meri vseh uporabnikov.

     

    ***

    Andrej Bračič, Postojna

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kampanja

    Problematična referendumska agitacija vrha RKC

    Za zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je na strani proti močno angažirala tudi Cerkev.
    Uroš Esih 14. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    zakon o prostovoljnem končanju življenjapacientove pravicezdravstvoevtanazijazdravniki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Hrvaški čestital tudi Infantino, Modrić piše zgodovino

    Nogometaši Hrvaške so z zmago nad Ferskimi otoki s 3:1 tudi v teoriji potrdili preboj na svetovno nogometno prvenstvo.
    Nejc Grilc 15. 11. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruski droni napadajo lokomotive in železniško infrastrukturo

    Železnica je v Ukrajini ključna infrastruktura, saj večina tovora – kar 63 odstotkov – potuje po tirih.
    15. 11. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Jure Longyka: Izštekani so ideja, stanje duha in skupnost

    Na Izštekanih bodo letos nastopili AKA Neomi, Teo Collori in Momento Cigano Extended, Vazz Live in takoimenovani Koncert štirih.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Jure Longyka: Izštekani so ideja, stanje duha in skupnost

    Na Izštekanih bodo letos nastopili AKA Neomi, Teo Collori in Momento Cigano Extended, Vazz Live in takoimenovani Koncert štirih.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo