Za zdravnika je »varneje«, da umirajočega bolnika pusti trpeti

Dddr. Pleterski nam v članku predstavlja zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) kot odgovor na številne težave slovenskega zdravstvenega sistema. Ob branju njegovega članka sem dobil vtis, da bi sprejetje ZPPKŽ odpravilo skoraj vse anomalije: od pravne in etične nedorečenosti zdravljenja z dvojnim učinkom, slabosti paliativne sedacije do samovoljnega odločanja zdravnikov.

Z dddr. Pleterskim se strinjam, da bi morali bistveno več razpravljati o tem, kako varna, družbeno nadzorovana ter pravno in etično urejena je današnja zdravniška obravnava trpečega bolnika ob koncu življenja. Strinjam se tudi, da bi lahko kot izhodišče za takšno razpravo vzeli zgodbo Vesne Prijatelj. Ne morem pa se strinjati z njegovo oceno, da bi ZPPKŽ Vesni v okoliščinah, ko je želela svoje življenje končati v bolnišnici, dejansko pomagal. O tem sem že pisal v prispevku Za vzpostavitev zdravstva po meri vseh uporabnikov. Prav tako menim, da obstoječi ZPPKŽ ne bi odpravil ključnih pomanjkljivosti obravnave trpečih bolnikov ob koncu življenja, še posebej ne pravnih in etičnih dilem, ki spremljajo primere povzročitve smrti zaradi zdravljenja z dvojnim učinkom.

Zaradi pravne praznine in etične nedorečenosti, na kateri upravičeno opozarja tudi dddr. Pleterski, je za zdravnika celo »varneje«, da umirajočega bolnika pusti trpeti, kot da bi z neustreznim odmerkom zdravil povzročil njegovo zgodnejšo (čeprav pričakovano) smrt. To je še vedno mogoče kljub temu, da je o dopustnosti zdravljenja z dvojnim učinkom že leta 1997 pisal akademik Jože Trontelj.

Namesto da bi zdravljenje z dvojnim učinkom jasno strokovno, etično in pravno uredili, njegove meje pogosto zakrivamo z evfemizmi in drugimi semantičnimi akrobacijami, da bi se izognili vsakršni primerjavi z evtanazijo. Namreč, s pravnega vidika je razlika med evtanazijo in smrtjo zaradi zdravljenja z dvojnim učinkom predvsem v namenu oziroma motivu ravnanja. Prav razlikovanje med namenom in zgolj predvidevanjem posledice predstavlja enega od obstoječih temeljnih pogojev za uporabo doktrine dvojnega učinka, čeprav obstajajo resni pomisleki glede prepričljivosti takšnega razlikovanja. O nekaterih upravičenih pomislekih je pisal tudi dddr. Pleterski. Zato bi bilo treba na novo opredeliti merila za dopustnost zdravljenja z dvojnim učinkom, ki ne temeljijo na tako imenovani doktrini dvojnega učinka. Nenazadnje vsa zdravila povzročajo želene in neželene učinke in vsako zdravljenje povzroči nameravane dobre ter z manjšo ali večjo verjetnostjo slabe učinke.

Slovenija ni osamljen primer, kjer zdravljenje z dvojnim učinkom še vedno ni pravno in etično normirano. Čeprav v mnogih državah praviloma ni izrecno dekriminalizirano, sodna praksa kaže, da zdravstveni delavci zaradi takšnih ravnanj le redko odgovarjajo kazensko. Kadar so obtoženi povzročitve smrti zaradi visokih odmerkov opioidov ali sedativov, so praviloma oproščeni ali pa prejmejo zgolj pogojno obsodbo. Pogosto zadostuje že sklicevanje na to, da njihov namen ni bil povzročiti pacientove smrti, temveč lajšati njegovo trpljenje – in to celo v primerih, ko je bilo odmerjanje opioidov v očitnem nasprotju s strokovnimi smernicami titriranja ter je bil uporabljeni odmerek večdesetkrat višji od predhodnega. Umanjkanje pravne ureditve tovrstnih ravnanj lahko omogoča prikrivanje evtanazije pod krinko zdravljenja z dvojnim učinkom.

Takšne in podobne strokovne, etične ter pravne anomalije bi bilo mogoče preprečiti z normativno ureditvijo zdravljenja z dvojnim učinkom (tudi neprekinjeno paliativno sedacijo do smrti), ki bi temeljila na uporabi algoritma v skladu s strokovnimi smernicami, ne pa z uveljavitvijo ZPPKŽ, kot predlaga dddr. Pleterski.

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Andrej Bračič, Postojna