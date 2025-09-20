Zagovarjanje načela enakosti – neustavni privilegiji nekaterih bolnikov?

Na prijavo Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) zagovorniku načela enakosti, ki jo je pripravila Srebrna nit in v njej opozorila na diskriminatornost določb preambule in 46. člena Kodeksa zdravniške etike (KZE), se je odzval Matjaž Zwitter, glavni tvorec njegove prenove.

Na prvi očitek prijave, da je starost ob prenovi KZE izgubila mesto v naboru tistih osebnih okoliščin, ki ne smejo vplivati na prednost pri obravnavi bolnika, se je Zwitter odzval tudi s stališčem, da mora med dvema osebama, ki medicinsko enako nujno potrebujeta presaditev jeter, prednost pred 75-letnikom vselej imeti 35-letni bolnik.

S to oceno Zwitter v KZE uvaja starizem, ki ga pred prenovo ni bilo. Zwittrova primerjava mlajše in starejše osebe izgubi samoumevnost in prepričljivost že, če za polovico zmanjšamo razliko v starosti oseb iz primera. Namesto starosti nekateri bioetiki zato zagovarjajo nestarističen kriterij pridobljene preživetvene dobe. Zakaj prednostno obravnavati 35-letnico, ki bo s posegom pridobila deset mesecev življenja, pred živahno 75-letnico, ki bo pridobila deset let?

Z odstranitvijo starosti s seznama osebnih okoliščin KZE trči ob Zakon o pacientovih pravicah (ZpacP) in Etični kodeks v zdravstveni negi – v obeh je starost izrecno navedena. O vlogi starosti kot osebne okoliščine pri sprejemanju medicinskih ukrepov je po svetu že dolgo mogoče spremljati živahno debato, ki nas očitno še čaka.

Odločna prednost mlajših pred starejšimi, kakor jo zagovarja Zwitter, je dobra moralna podlaga tudi za tehtanje aktualnih težav starejših proti le potencialnim težavam mlajših. Če presaditev jeter nadomestimo z ležiščem v bolnišnici v jeseni 2020, je na dlani, da Zwittrov zagovor opustitve starosti s seznama osebnih okoliščin v prenovljenem KZE (2017) ponuja tudi razloge za triažiranje starejših v DSO v času, ko so bila v bolnišnicah prosta ležišča še na voljo.

Drugi očitek prijave SN se nanaša na diskriminatornost 46. člena KZE. Zwitter ga komentira, kot da je v členu priporočena prednostna obravnava le zdravnikov. Ne drži. Člen govori o treh hierarhizirano privilegiranih skupinah: »Zdravnik kolegialno skrbi za obolelega kolega, za obolele zdravstvene delavce in študente zdravstvenih poklicev.«

Zwitter »kolegialno skrb« oz. »prednostno obravnavo« vseh treh skupin, ki skupaj nanesejo za več deset tisoč veliko skupino ljudi, zagovarja kot nekakšno pragmatično nesistemsko kompenzacijo za večje obremenitve, ki jih zdravnikom nalaga narava poklica. V utilitarističnem izračunu koristi, ki ga predloži, meni, da bi bilo zdravniško ravnanje, ki bi zadostilo pravici in ustavi, za paciente manj ugodno od sedanjega režima (neustavnih?) privilegijev. Njihova odprava bi zdravnike menda spremenila v »brezdušne uradnike«, ki bi točno ob uri zapirali ordinacijo. Krivdo za to spremembo Zwitter pripiše podpornikom prijave.

Tudi v tej točki Zwitter in KZE nasprotujeta ZpacP in Kodeksu etike v zdravstveni negi, ki takšne solidarnosti ne dopuščata. Konflikt ni le med zakonom in kodeksom, temveč tudi med neskladnimi kodeksi sodelavcev v timu.

Takšne »prednostne obravnave« ne poznajo niti KZE držav na Zahodu. Poleg občečloveške opore med kolegi nekateri KZE dopuščajo, da zdravniki drug drugemu ne zaračunavajo svojega dela, ampak le fiksne stroške za opravljeno storitev. Zdravniškega »preskakovanju vrst« po mojem vedenju ne zagovarja nobeden. Katere zglede dobrih praks iz tujine lahko navede Zwitter za uveljavljanje hierarhičnih statusov bolnikov?

Na koncu Zwitter ponovi svojo tezo, da sta etika in pravo dva »vzporedna sistema«, med katerima ni nadrejenosti ali podrejenosti ... Prav zato, da bi kot družba razčistili tako pomembna vprašanja, kot sta, ali sklicujoč se na samoregulacijo poklicno združenje lahko razglasi svoj etični kodeks za neodvisnega od veljavnega prava in ali takšna neodvisnost ne pomeni dejanske nadrejenosti pravu, je pomembno zastaviti to vprašanje zagovorniku načela enakosti.

Upam, da bomo lahko kmalu brali njegov odgovor.

Igor Pribac, soavtor ZPPKŽ