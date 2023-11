Zahtevajmo odgovornost

Menim, da je zaradi tako velike škode po neurjih res že čas, da začnemo bolj resno obravnavati odgovornost ljudi za svoja ravnanja. To nas preveč stane in zavira naš razvoj. Zahtevajmo prioritetno obravnavo povzročene škode. Nekaj jih bom navedla, jih je pa v resnici znatno več. Dobro bi bilo, da se vendarle začne bolj resna obravnava takšnega neodgovornega ravnanja.

Korupcija nam iz leta v leto povzroča veliko škodo. Žal je le malo odkrijejo. Nujno je dati prednost takim obravnavam in dosledno zahtevati poravnavo škode. Nisem zasledila, da bi kdo odgovarjal za preplačane maske, neustrezne instrumente in druge slabe ukrepe v času covidne krize.

Tudi težko verjamem, da se še ni izterjalo neupravičenih izplačil za »neizkoriščene dopuste« funkcionarjev SDS. Veliko celoletnih pokojnin upokojencev je znatno nižjih od posameznih izplačil. Revija Mladina je navajala, da jih je skupaj okrog četrt milijona. Res moralno sprevrženo. Narod pa trpi.

Sedaj nameravajo preverjati ravnanje zdaj že odstopljene ministrice Sanje. Prav je tako. Kaj pa je s še starejšimi ravnanji gospoda Černača pri razpisih in izplačilih gospe Sukič za že ocenjene projekte in druga neustrezna izplačila?

Ne nazadnje bi tudi letošnja škoda ob poplavah bila veliko manjša, če ne bi zaradi pohlepa in lahkomiselnosti pozidali poplavnih območij. Za nekatera poplavna območja je bilo že v Avstro-Ogrski določeno, da so nezazidljiva. Zdaj pa naj to škodo poravnamo vsi davkoplačevalci. Naj materialno odgovarjajo ljudje, ki so za to odgovorni. Ne mislite, da se želim na ta način izogniti pomoči poplavljenim, ki so res hudo prizadeti. Pomagala sem že in še bom, saj je škoda res velika. V Italiji je največji umetno narejeni slap na svetu, ki je postal znamenitost. Naredili pa so ga Rimljani pred skoraj dva tisoč leti, da so rešili poplavno dolino z naselji. Sanacija mora poskrbeti za takšne rešitve, ki bodo v prihodnosti zagotavljale ljudem bolj varno bivanje.

V ta sklop lahko prištejemo tudi nadzorovanje in preprečevanje pozidavanja kvalitetne zemlje, ki je bo v Sloveniji vedno bolj primanjkovalo. Še vedno zidamo trgovske centre, čeprav mnogi že zgrajeni samevajo in propadajo. Očiten primer je veliki Mercatorjev center v Novem mestu. Podobne primere pa najdemo tudi drugje. Imamo največjo površino nakupovalnih središč na prebivalca v EU, hkrati pa najnižjo stopnjo samooskrbe na prebivalstva. Pretiravamo z asfaltiranjem kolesarskih stez ob rekah in iščemo opravičila še za druge pozidave, kot so ceste, industrijski obrati in delavnice.

Že sedaj uvažamo veliko hrane. Zaradi naraščanja števila prebivalcev in neugodnih razmer bo hrane vedno bolj primanjkovalo. Mi pa tako kratkovidno in neodgovorno ravnamo z zemljo. Pozidana in asfaltirana zemlja je uničena. Tako našim otrokom poleg drugega neugodnega delovanja na okolje še dodatno poslabšujemo razmere za življenje.

Mnoge moti, da se le malo preverja resnična odgovornost menedžerjev. Visoko so nagrajeni zaradi velike odgovornosti, ki naj bi jo imeli. Kako pa je v resnici? Večinoma so ob neuspehih spet najbolj prizadeti tisti, ki za to niso nič krivi. Že pred leti sem predlagala, naj bodo njihove osnovne plače nižje, zato pa naj bi imeli možnosti ustreznih bonusov za dobro delo. Takšno nagrajevanje imajo mnoge uspešne države, saj na tak način res spodbujajo kvalitetno vodenje.

Ne bi bilo slabo, če bi draga helikopterska reševanja plačali neodgovorni planinci. Tudi tovrstno obravnavo imajo vpeljane že mnoge države.

Navedla sem le nekaj bolj izstopajočega in neodgovornega ravnanja, za katero po neumnosti plačujemo vsi. Če vse te stroške seštejemo, so to kar velika finančna sredstva, ki jih lahko veliko bolj koristno uporabimo.

Menim, da je zaradi ogromne škode zaradi poplav zdaj res čas, da zahtevamo večjo materialno odgovornost ljudi, ki so s svojim ravnanjem odgovorni za takšno stanje. Ne le zaradi velikih finančnih obremenitev, ampak zato, da se bo v prihodnosti bolj odgovorno ravnalo in ukrepalo.

Imamo sposobne ljudi. Dajmo jim možnost za kvalitetno delo. Ne pa, da je glavni kriterij zaposlovanja »samo da je naš«. Odgovorno in kreativno delo nam bo omogočilo hitrejši razvoj, bolj kvalitetno življenje in napredek.