Zahtevamo, da z obrekovanji, diskreditiranjem in ustrahovanjem takoj prenehate

Direktor SLG Celje g. Miha Golob je vse od javnega pisma (17. 6. 2026) v več medijih podajal različne zavajajoče informacije, insinuacije in osebne interpretacije o delu sindikalnih enot Glose in Sviza v SLG Celje v času razpisa in izbire direktorja SLG Celje za naslednji mandat. Vse v duhu žaljenja, razvrednotenja in omalovaževanja povsem legitimnih sindikalnih aktivnosti obeh sindikatov, ki sta na podlagi stališč članstva podala svoji mnenji. Nazadnje je sindikalnima enotama v članku v časopisu Delo 27. junija zagrozil še z nekakšnimi pravnimi postopki.

Sindikat je prostovoljna organizacija zaposlenih, katere namen je njihova zaščita ter uveljavljanje in varovanje njihovih delovnopravnih, socialno-ekonomskih, poklicnih, umetniških ter drugih skupnih pravic in interesov. Sindikat je ustavno varovana kategorija po 76. členu Ustave Republike Slovenije. Nikogar – ne lastnih članov, ne direktorjev, ne članov svetov zavodov, ne kogarkoli – ne sprašuje po partijski izkaznici katerekoli barve! Sodeluje z vsemi, ki podpirajo upravičenja delavstva do poštenega plačila za pošteno delo, do varnega in zdravega delovnega okolja, do iskrenih in kakovostnih medčloveških odnosov, do spoštljive komunikacije in dialoga. Zastopa šibkejšo stran, tako da se posamezniku ali skupini nasproti delodajalcu ni treba dati na tnalo in da lahko svoje interese uveljavljata brez strahu pred povračilnimi ukrepi. Vedno transparentno, vselej zakonito in vsakič v dobro delavstva – ter, nenazadnje, delodajalca, uporabnikov, družbe.

In točno ter zgolj to sta sindikalni enoti Glose in Sviza počeli tudi v dotični situaciji, bodisi na sejah sveta zavoda bodisi z anketami med članstvom ali pa v odzivih na javno pismo g. Goloba. Brez žalitev, brez groženj, brez podtikanj sta izpovedali o težavah, s katerimi se zaposleni srečujejo iz dneva v dan v mandatu g. Goloba. Sindikata sta opozorila na povsem preverljive okoliščine – med drugim na direktorjevo konfliktnost, neodzivnost in nedosegljivost; med drugim je zaradi neustreznega direktorjevega odnosa v času direktorjevega mandata gledališče zapustilo 13 zaposlenih iz tehničnega ali umetniško podpornega sektorja. Preprosto sta dala pristni glas članstvu obeh sindikatov in z njim seznanila vse pristojne. Interpretacije g. Goloba pa so megljenje, zavajanje, diskreditiranje in preusmerjanje pozornosti daleč stran od problemov, ki jih izpostavljata že dolgo. Kakršenkoli poskus politizacije sindikalnega delovanja je nesprejemljiv in nedopusten in ga ostro zavračamo.

Naj za sklep še parafraziramo g. Goloba: »Tiho ne znamo biti in ne bomo!«

Gospod Miha Golob, zahtevamo, da z javnimi obrekovanji in namigovanji brez dokazov ter z diskreditiranjem in ustrahovanjem takoj prenehate. V nasprotnem primeru bosta Sindikat Glosa in Sviz Slovenije za ubranitev integritete svojega članstva in kredibilnosti svojega delovanja ter zaščite lastnega dobrega imena uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva zoper vas.

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Irena Porekar Kacafura, predsednica SKKO Sviz Slovenije,

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviz Slovenije,

Mitja Šuštar, predsednik Sindikata Glosa