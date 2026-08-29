Zakaj bodo individualne klime postale preteklost

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Članka v Delu Pravica do ohlajenega stanovanja in Pregreto stanovanje postaja tehnična napaka opozarjata na nujnost redefiniranja bivalnih standardov, kjer se hlajenje stanovanja v času podnebnih sprememb pravno utemeljuje kot temeljna pravica do varnosti. Inženirski vidik poudarja, da bo pregreto stanovanje pravno obravnavano kot tehnična napaka, kar zahteva prenovo zastarelih gradbenih pravilnikov in predvsem nov urbanistični pristop v urejanju naselij, ne samo posameznih stavb. Gre za vsemestni problem – ne moremo več računati na to, da se bodo stanovanja vsa po vrsti ohlajala z individualnimi klimatskimi napravami. Množično hlajenje mest z individualnimi klimatskimi ...