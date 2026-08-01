Zakaj je odločitev za paliativno sedacijo težka?

Skupina zdravnic in zdravnikov se je odzvala na moj članek o zdravljenju z dvojnim učinkom (Med strahom in paternalizmom, Delo, 27. junija), ne da bi to povedala. Na vzorno enciklopedičen način je predstavila umiranje, možne zaplete in paliativno sedacijo kot zadnjo rešitev v primeru neobvladljive bolečine, težkega dihanja ali obsmrtnega delirija. Opis je opremila z odlično infografiko, ki kaže, kako sedacija črti življenja najprej odvzame trpljenje, nato pa življenje postopoma izgine. Poleg opisa celotnega postopka je posebno pozornost namenila zagotavljanju, da pravilno izvedena paliativna sedacija ne povzroča smrti in je tudi ne pospešuje, smrt pa je posledica napredovanja bolezni. Kot zdravnice in zdravniki zapišejo, paliativna sedacija zahteva strokovno znanje, skrbno presojo, ...