Zakon je slab

Ob strani bom pustil načelna vprašanja in v kratkih besedah pokazal, da je zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) preprosto slab. Tisti, ki podpirajo zakon, naj razmislijo, ali res podpirajo takšno pravno in strokovno skrpucalo. Naj naštejem najbolj očitne slabosti zakona.

Pogoji za uveljavljanje pravice do PPKŽ nikakor niso omejeni na umirajoče. Zakon daje pravico do usmrtitve tudi paraplegiku, oslepelemu po nesreči s petardo, onemoglemu starostniku (6. člen).

Andrej Pleterski je v Delu 13. novembra zapisal: Slovenija bo z uzakonitvijo ZPPKŽ prva država na svetu, kjer bo pomoč pri končanju življenja uzakonjena kot pravica, ki jo omogoča država, in ne samo kot možnost sočutnega dejanja po izbiri zdravnikov, kot je drugod. Soavtor zakona je torej ponosno poudaril naš primat in hkrati priznal, da naša ureditev nikakor ni primerljiva z ureditvijo v tujini, kot nam zatrjujejo. Razmislimo: si res želimo biti prvi, najbolj odprti za zahteve po usmrtitvi?

Zdravnik naj osebo seznani z možnostmi lajšanja trpljenja, mu pa teh možnosti ni dolžan ponuditi (7. člen). To spominja na situacijo, ko lačnemu brezdomcu beremo jedilnik imenitnega kosila, seveda pa za takšno kosilo nima denarja. Če osebni zdravnik ni uveljavil ugovora vesti, njegovo odklonilno mnenje do končanja življenja pri konkretnem bolniku lahko preglasujejo »neodvisni« zdravnik in državna komisija, torej ljudje, ki bolnika ne poznajo (8. člen in 13. člen). To kaže na zanikanje zdravniške avtonomije, ki tudi ni našteta med načeli, na katerih temelji zakon (3. člen).

Psihiater bo mnenje o sposobnosti za odločanje o sebi podal v treh delovnih dneh (12. člen). Grozljiv cinizem je, da zakon določa tako kratek rok v državi, kjer mnogi odrasli, starostniki in tudi mladostniki s hudimi duševnimi težavami čakajo na pregled pri psihiatru pol leta ali več. Pred izvedbo PPKŽ se zdravnik posvetuje s pacientovimi bližnjimi osebami v primeru, da se pacient s tem strinja (19. člen). Zakon torej dopušča PPKŽ brez obveščanja svojcev. Takšen postopek je v odnosu do svojcev zelo nerazumevajoč in nesprejemljiv.

Medicinska sestra ali zdravnik mora biti ob pacientu navzoč, vse dokler ne nastopi smrt (20. člen). Za prisotnost zdravnika ob tako intimnem dogodku je lahko le en sam razlog – možnost zdravniškega posredovanja ob neuspeli samousmrtitvi. Leta 2024 so imeli na Nizozemskem 205 primerov samousmrtitve s pomočjo zdravnika, od teh pa pri 18 primerih (8,8 odstotka) bolnik ni umrl in so morali postopek nadaljevati z evtanazijo, ki je na Nizozemskem dovoljena. Naš ZZPKŽ ne določa, kako naj ravna zdravnik v takšnem primeru. Če vnosa učinkovine ne upravlja pacient sam, gre za evtanazijo, ki pa je ta zakon ne dovoljuje. Če evtanazija po zakonu ni dovoljena, je umor. Pravno popolnoma absurdno je, da ZPPKŽ tak umor opredeli kot prekršek (28. člen, 8. alineja).

Zakon s strokovnega stališča napačno definira neposredni vzrok smrti. Samousmrtitev je neposredni vzrok smrti, osnovni vzrok smrti pa je bolezen, ki je bolnika privedla v terminalno stanje (21. člen). Razlog za opustitev samousmrtitve kot neposrednega vzroka smrti je jasen: če bi zdravnik neposredni vzrok smrti pravilno zapisal, bi bolnikovi svojci izgubili pravico do izplačila življenjskega zavarovanja. Zdravnik je pred nerešljivo dilemo: ali naj za neposredni vzrok smrti navede lažni podatek ali pa bo kršil določila ZPPKŽ.

Zakon v prilogah zahteva navedbo zasebnih podatkov lečečega zdravnika (EMŠO, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka), kar je v očitnem nasprotju z varstvom osebnih podatkov.

***

Matjaž Zwitter, Ljubljana