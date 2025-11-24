  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Pogosto se v razpravah o konoplji spregledajo podatki, ki kažejo pozitivne učinke legalizacije.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar/Delo
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar/Delo
    Bogdan Kristofer Meško
    24. 11. 2025 | 07:00
    7:38
    A+A-

    Spoštovani g. Nolimal, že leta, celo desetletja, se ukvarjam s problematiko konoplje, pa vendar moram priznati, da mi je vaš članek še nekoliko bolj odprl oči. Sedmega novembra sem sodeloval na predstavitvi mnenj o predlogu zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo in lahko rečem, da ste natančno napovedali situacijo. Množica domnevno najbolj podkovanih strokovnjakov o vsem v zvezi s konopljo, od predstavnikov ministrstev in vrhunskih državnih institucij do uspešnih in spoštovanih društev z visoko zvenečimi naslovi, doktorji in magistri, je dajala vtis, da se godi leto 1925 in govorijo v sklopu egipčanske delegacije na mednarodni konvenciji o opiju v Ženevi, na kateri za konopljo večina delegacij še sploh slišala ni. Egipt pa je takrat ravnokar postal sekularna država in delegati so hoteli dokazati naprednost svoje domovine.

    image_alt
    Kako zakon o konoplji izključuje bolnike in lokalne pridelovalce

    V te namene so se odločili predstaviti na konvenciji statistike, ki bi naj dokazovale, da konoplja povzroča norost in jo je treba zato prepovedati. Konopljo so v Egiptu kadili večinoma moški, pa tudi psihiatri so imeli takrat večinoma samo moške paciente. Sklep se je zdel neizbežen in evropske delegacije so kljub glasnim protestom indijskih delegatov, ki so trdili, da v dolgih tisočletjih uporabe v Indiji s konopljo nikoli niso imeli težav, podprle egipčanski predlog.

    Podobno rokohitrsko so statistike vrteli tudi predstavniki večine organizacij na nedavni predstavitvi mnenj. Dejstvo, da je število nesreč pri delu po legalizaciji konoplje padlo, so strokovnjaki predstavili s statistiko o povečanju pozitivno testiranih na konopljo in to razlagali kot naraščanje števila nesreč.

    Dejstvo, da je na število prevoženih kilometrov manj prometnih nesreč po legalizaciji v ZDA, so predstavili s statistiko o več prometnih nesrečah, ne da bi omenili, da so bile del množičnega priseljevanja in povečanja števila avtomobilov.

    Dejstvo, da so med več vozniki zaznali uporabo konoplje, so spet razložili kot povečanje števila prometnih nesreč, čeprav so te ponekod po legalizaciji padle tudi do 3 odstotke.

    image_alt
    (KOMENTAR) Prišel je čas za modernizacijo zakonodaje o konoplji

    Dejstvo, da legalizacija konoplje povzroči padec uporabe psihiatričnih zdravil ter porabe alkohola, »strokovnjakov« ne zanima. Kot tudi dejstvo, da alkohol in psihiatrična zdravila poškodujejo možgane, nižajo IQ, povzročajo depresijo in samomore, prometne in druge nesreče. A glej ga zlomka, vse to očitajo konoplji, čeprav to zanjo velja zgolj v izjemnih, najtežjih primerih, pa še pri teh so vse omenjene težave veliko bolj popravljive kot pri psihiatričnih zdravilih in alkoholu. Več kot 90 odstotkov ljudi uporablja konopljo zmerne jakosti in občasno, kar ima celo pozitivne učinke tako na možgane (rast hipokampusa) kot na IQ (nekaj točk izboljšanja). Tega od naših strokovnjakov zanesljivo ne boste slišali. Kot tudi dejstva, da je bilo po legalizaciji v Koloradu manj samomorov.

    Slišali jih boste razlagati o odvisnosti, ki naj bi jo povzročala konoplja, ne bodo pa omenili dejstva, da ne le alkohol, heroin in nikotin, temveč celo videoigre in družbena omrežja povzročajo veliko večjo zasvojenost kot konoplja.

    Govorili bodo, da konoplja povzroča shizofrenijo, ne bodo pa omenili, da so šolske težave in družbena omrežja veliko bolj pogosto sprožilec blodenj pri osebah, nagnjenih k temu, kot konoplja. Povedali bodo, da je čedalje več zastrupitev s konopljo, ne bodo pa povedali, da ne gre za zastrupitve, temveč za prestrašenost zaradi nepoznavanja konoplje, kjer je edino potrebno zdravilo krajši počitek.

    image_alt
    (KOMENTAR) Konoplja: zamujena priložnost za pošteno razpravo

    Takole na glavo spreobračati realnost v nerealnost je kar spretnost. No, saj gre za vrhunske strokovnjake, od katerih se določena spretnost tudi pričakuje. A vendarle so iz davkov državljanov plačani, da opravljajo svoje delo vestno, v interesu družbe. Sklicevanja na družbene interese je bilo precej, a predvsem je bilo slišati grožnje o zvišanju stroškov v primeru legalizacije konoplje na področjih, ki so jih zastopali, od policije do medicine.

    Nakar mi je vaša mimobežna omemba prostovoljnosti vašega dela, brez plačila, prižgala v glavi iskrico, da sem lažje razumel, zakaj so »strokovnjaki« prikazovali konopljo tako enostransko. Svoje zagnanosti niso hlinili, je le del njihovega nagona za preživetje.

    Nekaj minut brskanja po spletu zadostuje. Na strani 9 spletne strani »Prepovedane droge, Mateja Jandl, NIJZ« je predstavljena preglednica prejemnikov denarja iz državnega proračuna v skupnem znesku 18 milijonov evrov, namenjenih obravnavi drog (delež konoplje med primeri prepovedanih drog je 80-odstotni, legalizacija konoplje bi 18 milijonov evrov zlahka znižala na 4,5 milijona!). Na seznamu so 12 občin, Fiho, Urad RS za mladino, ZZZS, NIJZ, MZ, MDDSZEM, MNZ, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod RS za šolstvo in Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

    image_alt
    Ali se tudi naši današnji zdravniki zaprisegajo po ženevski deklaraciji?

    Na strani »Javni razpis MZ za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, Obvestilo o upravičencih sredstev« najdemo prejemnike sredstev v enake namene, med njimi (zneski v oklepajih so v tisočih evrov): Zavod Varna pot (210), Žarek upanja (195), Inštitut Utrip (270), Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (264), Društvo Up (162), Mladinska zveza Brez izgovora (270), Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (71), Zavod Vozim, (299), Društvo za zdravje srca in ožilja (115) v skupnem znesku 1.454.999,00 evrov.

    S tega gledišča predstavniki organizacij, ki so v petek nasprotovali konoplji, ne spominjajo več toliko na egipčansko delegacijo v Ženevi, temveč bolj na ekipo iz Aislingerjeve pisarne za boj proti alkoholu v ZDA leta 1937, ko je bil alkohol po 13 letih katastrofalnega eksperimenta s prohibicijo relegaliziran in so si izbrali konopljo za naslednjega grešnega kozla, da jim pomaga ohraniti razkošne pisarne, ki bi jih sicer zaradi legalizacije morali zapustiti.

    image_alt
    Našim institucijam javnega zdravja manjka moralne odločnosti

    Ali se temu, usklajeno s selektivnim pristopom, lahko reče »enotno mnenje stroke«, kot se to opisuje v večini medijev, je vprašanje zase. Je pa vsaj tako zanimivo tudi vprašanje, ali lahko neki del državnih in paradržavnih nevladnih organizacij tako zlahka prepreči na referendumu jasno izraženo voljo ljudstva in v te namene celo selektivno predstavlja podatke zaradi lastnih koristi.

    Jakob Kelemina je v »Bajkah in pripovedkah slovenskega ljudstva« leta 1930 zapisal: »Konoplje so svete in hudoba nima do njih oblasti, saj se je v njih skril sam Jezus pred sovražniki« (kar, mimogrede, moralno obvezuje Slovenijo, da enako kot Urugvaj leta 2013 konopljo legalizira na podlagi 49. člena konvencije o drogah iz leta 1961, ki pravi, da je treba tradicionalno uporabo upoštevati), a danes se zdi, da bi razni birokrati in lumpentehnokrati radi obvladovali tudi »božje« rastline, četudi pri tem pohodijo narodna izročila, ljudsko voljo, javno zdravje in celo samo znanost, ki jo baje zagovarjajo.

     

    ***

    Bogdan Kristofer Meško, Ljubljana

    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    konopljalegalizacijazdravjemedicinaDušan Nolimalpisma bralcev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Med pogajanji za mir številne smrtne žrtve in napad na rusko termoelektrarno

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da so ta konec tedna dosegli izjemen napredek, a bo za dosego miru potrebnega še veliko dela.
    24. 11. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Velikana sta čarala

    Ronaldo poletel kot Jordan, Messi ujel slavnega Madžara in Slovenca (VIDEO)

    Portugalec s škarjicami zabil gol kot ga je nekoč v dresu Reala Madrida proti Juventusu. Argentinec golu dodal še tri podaje za rekordnih 404 v karieri.
    24. 11. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Predstavljamo lovce novega televizijskega kviza Na lovu na Pop TV

    Od ponedeljka do petka bo na Pop TV kviz Na lovu. Viktor Zelj, Janko Stankić in Ivan Trajkovič bodo skušali tekmovalcem preprečiti pot do nagrade.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Nova infrastruktura, novi bogovi

    Oracle ima status podjetja, ki ga ni mogoče kar preprosto pustiti propasti.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Pogosto se v razpravah o konoplji spregledajo podatki, ki kažejo pozitivne učinke legalizacije.
    24. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Predstavljamo lovce novega televizijskega kviza Na lovu na Pop TV

    Od ponedeljka do petka bo na Pop TV kviz Na lovu. Viktor Zelj, Janko Stankić in Ivan Trajkovič bodo skušali tekmovalcem preprečiti pot do nagrade.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Nova infrastruktura, novi bogovi

    Oracle ima status podjetja, ki ga ni mogoče kar preprosto pustiti propasti.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Pogosto se v razpravah o konoplji spregledajo podatki, ki kažejo pozitivne učinke legalizacije.
    24. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo