Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

Spoštovani g. Nolimal, že leta, celo desetletja, se ukvarjam s problematiko konoplje, pa vendar moram priznati, da mi je vaš članek še nekoliko bolj odprl oči. Sedmega novembra sem sodeloval na predstavitvi mnenj o predlogu zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo in lahko rečem, da ste natančno napovedali situacijo. Množica domnevno najbolj podkovanih strokovnjakov o vsem v zvezi s konopljo, od predstavnikov ministrstev in vrhunskih državnih institucij do uspešnih in spoštovanih društev z visoko zvenečimi naslovi, doktorji in magistri, je dajala vtis, da se godi leto 1925 in govorijo v sklopu egipčanske delegacije na mednarodni konvenciji o opiju v Ženevi, na kateri za konopljo večina delegacij še sploh slišala ni. Egipt pa je takrat ravnokar postal sekularna država in delegati so hoteli dokazati naprednost svoje domovine.

V te namene so se odločili predstaviti na konvenciji statistike, ki bi naj dokazovale, da konoplja povzroča norost in jo je treba zato prepovedati. Konopljo so v Egiptu kadili večinoma moški, pa tudi psihiatri so imeli takrat večinoma samo moške paciente. Sklep se je zdel neizbežen in evropske delegacije so kljub glasnim protestom indijskih delegatov, ki so trdili, da v dolgih tisočletjih uporabe v Indiji s konopljo nikoli niso imeli težav, podprle egipčanski predlog.

Podobno rokohitrsko so statistike vrteli tudi predstavniki večine organizacij na nedavni predstavitvi mnenj. Dejstvo, da je število nesreč pri delu po legalizaciji konoplje padlo, so strokovnjaki predstavili s statistiko o povečanju pozitivno testiranih na konopljo in to razlagali kot naraščanje števila nesreč.

Dejstvo, da je na število prevoženih kilometrov manj prometnih nesreč po legalizaciji v ZDA, so predstavili s statistiko o več prometnih nesrečah, ne da bi omenili, da so bile del množičnega priseljevanja in povečanja števila avtomobilov.

Dejstvo, da so med več vozniki zaznali uporabo konoplje, so spet razložili kot povečanje števila prometnih nesreč, čeprav so te ponekod po legalizaciji padle tudi do 3 odstotke.

Dejstvo, da legalizacija konoplje povzroči padec uporabe psihiatričnih zdravil ter porabe alkohola, »strokovnjakov« ne zanima. Kot tudi dejstvo, da alkohol in psihiatrična zdravila poškodujejo možgane, nižajo IQ, povzročajo depresijo in samomore, prometne in druge nesreče. A glej ga zlomka, vse to očitajo konoplji, čeprav to zanjo velja zgolj v izjemnih, najtežjih primerih, pa še pri teh so vse omenjene težave veliko bolj popravljive kot pri psihiatričnih zdravilih in alkoholu. Več kot 90 odstotkov ljudi uporablja konopljo zmerne jakosti in občasno, kar ima celo pozitivne učinke tako na možgane (rast hipokampusa) kot na IQ (nekaj točk izboljšanja). Tega od naših strokovnjakov zanesljivo ne boste slišali. Kot tudi dejstva, da je bilo po legalizaciji v Koloradu manj samomorov.

Slišali jih boste razlagati o odvisnosti, ki naj bi jo povzročala konoplja, ne bodo pa omenili dejstva, da ne le alkohol, heroin in nikotin, temveč celo videoigre in družbena omrežja povzročajo veliko večjo zasvojenost kot konoplja.

Govorili bodo, da konoplja povzroča shizofrenijo, ne bodo pa omenili, da so šolske težave in družbena omrežja veliko bolj pogosto sprožilec blodenj pri osebah, nagnjenih k temu, kot konoplja. Povedali bodo, da je čedalje več zastrupitev s konopljo, ne bodo pa povedali, da ne gre za zastrupitve, temveč za prestrašenost zaradi nepoznavanja konoplje, kjer je edino potrebno zdravilo krajši počitek.

Takole na glavo spreobračati realnost v nerealnost je kar spretnost. No, saj gre za vrhunske strokovnjake, od katerih se določena spretnost tudi pričakuje. A vendarle so iz davkov državljanov plačani, da opravljajo svoje delo vestno, v interesu družbe. Sklicevanja na družbene interese je bilo precej, a predvsem je bilo slišati grožnje o zvišanju stroškov v primeru legalizacije konoplje na področjih, ki so jih zastopali, od policije do medicine.

Nakar mi je vaša mimobežna omemba prostovoljnosti vašega dela, brez plačila, prižgala v glavi iskrico, da sem lažje razumel, zakaj so »strokovnjaki« prikazovali konopljo tako enostransko. Svoje zagnanosti niso hlinili, je le del njihovega nagona za preživetje.

Nekaj minut brskanja po spletu zadostuje. Na strani 9 spletne strani »Prepovedane droge, Mateja Jandl, NIJZ« je predstavljena preglednica prejemnikov denarja iz državnega proračuna v skupnem znesku 18 milijonov evrov, namenjenih obravnavi drog (delež konoplje med primeri prepovedanih drog je 80-odstotni, legalizacija konoplje bi 18 milijonov evrov zlahka znižala na 4,5 milijona!). Na seznamu so 12 občin, Fiho, Urad RS za mladino, ZZZS, NIJZ, MZ, MDDSZEM, MNZ, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod RS za šolstvo in Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

Na strani »Javni razpis MZ za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, Obvestilo o upravičencih sredstev« najdemo prejemnike sredstev v enake namene, med njimi (zneski v oklepajih so v tisočih evrov): Zavod Varna pot (210), Žarek upanja (195), Inštitut Utrip (270), Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (264), Društvo Up (162), Mladinska zveza Brez izgovora (270), Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (71), Zavod Vozim, (299), Društvo za zdravje srca in ožilja (115) v skupnem znesku 1.454.999,00 evrov.

S tega gledišča predstavniki organizacij, ki so v petek nasprotovali konoplji, ne spominjajo več toliko na egipčansko delegacijo v Ženevi, temveč bolj na ekipo iz Aislingerjeve pisarne za boj proti alkoholu v ZDA leta 1937, ko je bil alkohol po 13 letih katastrofalnega eksperimenta s prohibicijo relegaliziran in so si izbrali konopljo za naslednjega grešnega kozla, da jim pomaga ohraniti razkošne pisarne, ki bi jih sicer zaradi legalizacije morali zapustiti.

Ali se temu, usklajeno s selektivnim pristopom, lahko reče »enotno mnenje stroke«, kot se to opisuje v večini medijev, je vprašanje zase. Je pa vsaj tako zanimivo tudi vprašanje, ali lahko neki del državnih in paradržavnih nevladnih organizacij tako zlahka prepreči na referendumu jasno izraženo voljo ljudstva in v te namene celo selektivno predstavlja podatke zaradi lastnih koristi.

Jakob Kelemina je v »Bajkah in pripovedkah slovenskega ljudstva« leta 1930 zapisal: »Konoplje so svete in hudoba nima do njih oblasti, saj se je v njih skril sam Jezus pred sovražniki« (kar, mimogrede, moralno obvezuje Slovenijo, da enako kot Urugvaj leta 2013 konopljo legalizira na podlagi 49. člena konvencije o drogah iz leta 1961, ki pravi, da je treba tradicionalno uporabo upoštevati), a danes se zdi, da bi razni birokrati in lumpentehnokrati radi obvladovali tudi »božje« rastline, četudi pri tem pohodijo narodna izročila, ljudsko voljo, javno zdravje in celo samo znanost, ki jo baje zagovarjajo.

Bogdan Kristofer Meško, Ljubljana