Zakopati medveda

Vsako od njih je novica dneva. Za oba je precej stresno, tako za žival kot za človeka. Še posebej za medveda, ki se trudi, da ne bi bil opažen. On se namreč giblje v okolju, ki je (bilo) njegovo.

Medved je močna žival in človeka lahko ubije v hipu. Pa se to še ni zgodilo. Zakaj? Ker ni krvoločen, mi nismo njegova hrana. Za razliko od človeka, ki ubija za zabavo in še iz drugih, bolj nizkotnih nagibov.

Za zmanjšanje njihovega staleža je še več drugih načinov, kot je »odvzem«. Prenehanje hranjenja, ne bi mu smeli nastavljati drobnice in nezaščitenih čebelnjakov, ki so zanj »najboljši sosed«.

Če pa že ne gre drugače, bi bila najboljša rešitev tista, ki bo lovcem najmanj všeč. Vsakega odstreljenega medveda bi bilo treba odpeljati v kafilerijo. Brez nagačenih glav, ustrojenih kož in medvedjih tac v znanih restavracijah. Skratka, tako, kot to storimo s poginulim govedom ali povoženo živaljo.

Na ta način bi se izognili izgubi kapitalnih primerkov, ki privabljajo tuje lovce. Ti plačajo velike vsote in potem na razstavah trofej pobirajo nagrade. Medved ne sme biti privilegij določenih krogov, ampak del našega zdravega okolja, s katerim se tako radi hvalimo.

***

Miha Podlogar, Škofja Loka