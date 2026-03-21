Boštjan Kersnič, dr. med., je v Gostujočem peresu že 29. decembra lani omenjal radiologe, ki pišejo izvide s terase na Tenerifu. Ni napisal, kdo je to delal in kdaj. Brez tega je to žalitev za radiologe. Ni omenil številnih zdravnikov, ki z družino na dopustu berejo strokovno literaturo, pišejo članke, magistrske naloge, doktorate ...

V Delu 23. februarja primerja maksilofacialno kirurgijo in zgodbo pri radiologiji, iz katere se nismo pripravljeni nič naučiti. Obe zgodbi se zelo razlikujeta: maksilofacialna kirurgija potrebuje ustrezne operacijske prostore, radiolog pa visoko zmogljiv računalnik z dostopom do preiskav in preiskovančevih kliničnih podatkov. Danes so preiskave z MR zelo povedne, neboleče. Tudi zato smo pred dobo MR npr. pri lumboishialgijah v vsej Sloveniji opravili do dva tisoč slikanj (sevanje, zbadanje za dajanje kontrasta v hrbtenični kanal). Danes je dobrih petdeset tisoč preiskav z MR samo pri težavah s križem premalo. Šele v zadnjih dneh tako na NIJZ kot ZZZS priznavajo, da točnih podatkov nimajo?!

Prof. dr. Vojko Flis, dr. med., je pred časom izjavil, da si s številnimi izvidi radioloških preiskav nimajo kaj pomagati. Kaj pa, če napotitve niso ustrezne in brez jasnih vprašanj? Danes je pač tudi pričakovanje vse starejših bolnikov s težavami v križu (in nogah), da »dobijo« preiskavo z MR takoj.

Miha Škrbec, upokojeni nevroradiolog, Ljubljana.

