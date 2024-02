Žalostni konec brez fanfar za Mozartine

Slovenska filharmonija, Mozartine, Simfonični orkester RTV Slovenija, šest koncertov na leto. Leta in leta. To so bili praznični glasbeni dogodki, posneti za predvajanje v živo in za radijski arhiv, ki je zakladnica slovenske ustvarjalnosti z vseh področij umetnosti. Enajstega februarja letos je bil zadnji koncert. Nobene poslovilne besede. Nobene zahvale orkestru za desetletja igranja. Podrla se je palača, jaz pa se lahko le nemo spominjam njenih veličastnih vitrajev in štukatur.

Zdelo se mi je čudno, ker jeseni nikakor ni bilo mogoče kupiti abonmajskih vstopnic. Lahko sem kupila le vstopnici za dva koncerta. Niti na misel mi ni prišlo, da je načrtovan konec Mozartin. Sprašujem se, kdo se je tako odločil? Gre morda za vsesplošno zaroto proti kulturi na Slovenskem? Ni dobičkonosno? Hočejo dvorane spremeniti v hotele?

Kdo bo pa sploh opazil? Bo morda protestirala ministrica za kulturo?

Rez v delo Simfoničnega orkestra RTV verjetno sodi med 40-odstotne reze v program Ars. Protestni shod na Društvu slovenskih pisateljev ni imel nobenega učinka na te grdobije. Ne pričakujem ničesar od tega zapisa, želim samo sporočiti žalostno vest, da priljubljenih Mozartin ne bo več. Pritožim se lahko le na ravbarkomando.