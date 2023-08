Zanemarjene sanitarije v UKC Ljubljana

Sem 83 let stara upokojenka in zaradi težav z nožnimi nohti moram periodično obiskovati salon za pedikuro v kletnih prostorih UKC Ljubljana. Med temi obiski občasno tudi uporabim sanitarije v kletnih prostorih UKC. In zaradi tega se javno oglašam. Že nekajkrat sem se namreč ob vstopu v sanitarije zgrozila zaradi njihove neurejenosti oziroma zanemarjenosti (ni toaletnega papirja, kotlički za splakovanje školjk so pokvarjeni in še bi lahko naštevala).

Menim, da je neustrezno in celo škandalozno, da ima osrednja (javna) zdravstvena institucija v Republiki Sloveniji, ki bi morala biti z vidika urejenosti zgled vsem drugim institucijam v državi, takšne sanitarije. Pozivam odgovorne v UKC Ljubljana, da ustrezno odpravijo omenjeni problem.

Še vedno izjemno spoštujem in podpiram javno zdravstvo, zato verjamem, da je opisana neustreznost zgolj rezultat tehničnega nesporazuma. Že vnaprej se zahvaljujem.