Zapis o hitrem tehnološkem napredku na področju raket se bere kot slaba šala

V Delu je bil objavljen zelo optimističen članek z naslovom V lovu na novo Zemljo. Optimističen morda ni prava ocena, prej bi veljalo futurističen, povsem odmaknjen od realnosti. Seveda za to ni kriv prevajalec, ampak originalen zapis v Financial Timesu, ki kaže, da je med uglednim časopisom in rumenim tiskom vse manjša razlika.

Poleg napovedi v članku zavajata tudi oba diagrama.

Prvi kaže vse več denarja za vesoljske programe, spregleda pa, da stolpci v diagramu kažejo seštevek civilnih in vojaških vlaganj. Za civilno rabo, torej za polete z ljudmi, slika ni tako obetajoča. Nasini letni proračuni v dolarjih so bili naslednji: 2021. leta 23,3 milijarde, 2022 24 milijard, 2023 25,4 milijarde, 2024 24,9 milijarde, 2025 24,8 milijarde, 2026 pa 24,4 milijarde.

Po letu 2023 pada financiranje Nase, poleg tega pa ne pozabimo, da je Trump poslal celo med misijo Artemis II kongresu predlog za še 23-odstotno znižanje sredstev Nasi za leto 2027 na vsega 18,8 milijarde dolarjev.

Zaradi visokih stroškov Nasa načrtuje enega do največ dva poleta letno na Luno. FOTO: Nasa/Reuters

Za razliko od civilnih vlaganj pa so vojaški vesoljski programi med letoma 2021 in 2024 doživeli eksplozivno rast, ki jo je spodbudilo stopnjevanje geopolitičnih napetosti in spoznanje, da je vesolje ključno področje vojskovanja. Sateliti za zgodnje opozarjanje, vojaški komunikacijski sateliti, medcelinski izstrelki, gradnja protiraketnih ščitov prav nič ne prispevajo k vesoljskim raziskavam Lune in planetov. In prav za opisane programe gre v diagramu manjkajočih 60 milijard dolarjev.

Tudi drugi diagram, ki naj bi kazal porabo Nase za vesoljske raziskave, zavaja, očitno, da bi podprl trditve v članku. Nobene »zlate dobe« ni na obzorju. In kaj naj bi pomenile številke 1, 2, 3 na vertikali, milijard zanesljivo ne, saj so prave številke druge.

Izstrelitev Nasine rakete SLS s kapsulo orion, ki je na pot okoli Lune po dolgih desetletjih odnesla človeško posadko. FOTO: Steve Nesius/Reuters

Napoved v uvodu članka »Od misije Artemis II na Luno do raziskovanja oddaljenih planetov je nastopila nova 'zlata doba' raziskovanja vesolja« je skregana z dejstvi. Nasa dobi danes vsega 0,35 odstotka ameriškega zveznega proračuna, na vrhuncu tekme za človeka na Luni s Sovjetsko zvezo pred šestdesetimi leti pa je dobila 4,41 odstotka proračuna. Diagram porabe Nase v članku v dolarjih je popolnoma mimo, saj ne upošteva, da je samo ameriški dolar med letom 1969 in 2026 izgubil 89 odstotkov svoje vrednosti.

K temu je treba še prišteti inflacijo. Med letoma 1966 in 2026 je bila povprečna stopnja inflacije v ZDA približno 3,95 odstotka letno, kar je povzročilo kumulativno zvišanje cen za približno 920 odstotkov. To pomeni, da ima 100 dolarjev leta 1966 enako kupno moč kot približno 1020 dolarjev danes, ali z drugimi besedami, da je za nakup iste košarice potrebno danes več kot 10-krat več denarja.

Nasini astronavti z misije Artemis II po vrnitvi na Zemljo. FOTO: ameriška mornarica/Reuters

O kakršni koli tekmi ZDA s Kitajsko je smešno govoriti v času, ko ameriški predsednik pošilja kongresu predlog za zmanjšanje proračuna Nase. Ta je imela najvišji letni proračun v letu 1966, v času programa Apollo, v znesku 4,4 milijarde dolarjev, kar ustreza današnjim 42 milijardam dolarjem.

Danes je že povratek na Luno problem, zato smo od poleta proti Marsu tehnično dlje kot pred petdesetimi leti. Ni programa, ni sredstev v proračunu. Če vprašate odgovorne pri Nasi, kdaj proti Marsu, odgovarjajo: »S sedanjim financiranjem Nase nikoli.«

Kaj pa postaja na Luni? Za nepoznavalce je ta dokaz o osvajanju našega naravnega satelita, v resnici pa gre le za postajo za dva astronavta, ki bosta lahko v njej en teden. V njej ne bosta mogla ostati med ekstremno Lunino nočjo, ko padejo temperature na –170 °C, saj energetski sistemi na prvih pristajalnih plovilih ne bodo mogli preživeti temnih in ledenih razmer. Kljub postaji bosta morala pred Lunino nočjo pobegniti na Zemljo.

Zapis avtorjev o hitrem tehnološkem napredku na področju raket se bere kot slaba šala, saj na področju raketnih pogonov ni bilo v zadnjih šestdesetih letih prav nobenega napredka. Čeprav je bil zasnovan v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ostaja Saturn V precej boljši v čisti dvižni moči. Tako je lahko ponesel na Luno 45 do 50 metričnih ton, medtem ko lahko različica SLS, uporabljena v misiji Artemis II, samo 26 metričnih ton. Danes Nasa manj verjame v zanesljivost sedanje tehnike, kot je leta 1968 v takratno. Takrat so že na prvem poletu proti Luni v misiji Apollo 8 ladjo utirili v Lunino orbito, letos pa si v misiji Artemis II tega niso upali. Ladjo so raje usmerili v let mimo Lune, v orbito prostega povratka. Zakaj? Pri Apollu 8 so verjeli, da bo glavni motor servisnega modula deloval v Lunini orbiti tudi za povratek proti Zemlji, pri Artemisu II pa izbira orbite prostega povratka vodi ladjo proti Zemlji, za vsak primer, za odpoved glavnega motorja.

Kaj vse skriva vesolje? Na fotografiji astronavt in pilot misije Artemis II Victor Glover med poletom okoli Lune. FOTO: Nasa/Reuters

Zabavne so tudi napovedi o potencialnih koristih tako imenovanega lunarnega gospodarstva, ki naj bi prineslo kumulativne prihodke v višini med 94 in 127 milijardami dolarjev iz dejavnosti, kot sta rudarjenje in turizem v prihodnjih petindvajsetih letih. Neresne izjave, saj bo še tako drago rudarjenje na Zemlji bistveno cenejše od takega na Luni, enako pa velja tudi za turistične obiske. Ne pozabimo: ena sama izstrelitev SLS stane 4 milijarde dolarjev. K temu je treba prišteti še ceno pristajalnika. Zaradi takih stroškov Nasa načrtuje enega do največ dva poleta letno na Luno in ne bo prostora za turiste ali za rudarjenje.

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mag. Ivan Ketiš, Maribor