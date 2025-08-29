  • Delo d.o.o.
    Pisma bralcev

    Zasaditev dreves v mestih zavirajo pod krinko varovanja kulturne dediščine

    Mestna občina Kranj je zasadila več kot tisoč dreves, a naleti na omejitve pri soglasjih Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
    V Mestni občini Kranj so si ob začetku županovega mandata za cilj zadali zasaditi tisoč dreves, kar so že presegli.FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    V Mestni občini Kranj so si ob začetku županovega mandata za cilj zadali zasaditi tisoč dreves, kar so že presegli.FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Matjaž Rakovec
    29. 8. 2025 | 17:00
    4:27
    A+A-

    V Mestni občini Kranj (MOK) se dobro zavedamo pomena dreves in zelenih površin za kakovost življenja naših občank in občanov ter za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb. Ob nastopu mojega mandata kot župana Mestne občine Kranj sem si za cilj zadal zasaditi tisoč dreves. Cilj smo že zdavnaj presegli in se ne bomo ustavili.

    O pomenu dreves redno obveščamo občane, ki jih poskušamo na različne načine vključevati tudi v skrb za drevesa. Zanimiv primer je bila akcija »KR posvoji drevo«, prek katere smo s pomočjo občanov in podjetij dodatno ozelenili območja mestne občine.

    Na tak način nam je Kranjčanke in Kranjčane uspelo vključiti v skrb za okolje in okrepiti splošno zavedanje o pomenu zelenih površin v urbanem okolju. Boter posameznemu drevesu je lahko postal vsak, ki je želel sofinancirati vzdrževanje drevesa v določenem drevoredu. V zasajanje dreves še naprej vključujemo podjetja, šole, različne organizacije in društva. Tako ob številnih dogodkih izkoristimo še priložnost, da zasajamo drevesa, ob tem pa poudarjamo tudi skrb zanje.

    V MOK za urejanje in vzdrževanje zelenih površin skrbi koncesionar Flora Sport d. o. o. Po strokovnih smernicah se nova drevesa redno zaliva v dobi vraščanja, torej v prvem letu po zasaditvi, saj so takrat najbolj občutljiva. Kasneje so drevesa sposobna sama uravnavati vodo in se prilagoditi tudi sušnim razmeram.

    Trenutno stanje dreves v času vročinskih valov je pogosto posledica naravnih prilagoditvenih mehanizmov, saj drevo ob stresu zapre listne reže, vene, spreminja barvo listov in jih po potrebi odvrže, da ohrani vitalne dele. To ni nujno znak odmrtja, temveč preživetvena strategija.

    Spremembe na drevesih med vročinskimi valovi so pogosto naravni prilagoditveni mehanizem in ne nujno znak odmrtja. FOTO: Blaž Samec
    Spremembe na drevesih med vročinskimi valovi so pogosto naravni prilagoditveni mehanizem in ne nujno znak odmrtja. FOTO: Blaž Samec

    Vsaka odločitev o ukrepih na drevesih se sprejme na podlagi arborističnega pregleda, pri čemer se vsa dela izvajajo v skladu s pravili stroke in veljavnimi standardi. Odstranitev drevesa je vedno skrajni ukrep in pride v poštev le, če je drevo mrtvo, nevarno, neprimerno za svoje rastišče ali kadar to narekujejo veljavni prostorski dokumenti.

    Letos smo na MOK aktivno pristopili k zavarovanju dreves kot naravnih vrednot. Zavod za varstvo narave na podlagi naših predlogov in svojih ugotovitev že pripravlja smernice za zavarovanje drevesnih in gozdnih naravnih vrednot. Vse to počnemo z jasnim namenom preprečiti obglavljanja, poškodovanja in odstranitve dreves.

    Rad bi opozoril, da je v javno objavljenem pozivu posameznikov in organizacij, ki jim je mar za ohranjanje naše zelene dežele, spregledan eden najpomembnejših akterjev – ministrstvo za kulturo oziroma zavod za varstvo kulturne dediščine, ki ima pogosto odločilno besedo glede sajenja in posegov v prostor.

    Pod krinko varovanja kulturne dediščine se prepogosto preprečuje zasaditev novih dreves, kar resno omejuje možnosti občin za ozelenjevanje mestnih jeder in drugih območij. Če želimo doseči sistemske premike na tem področju, bo treba nujno spremeniti tudi pristop in prakse omenjene državne institucije.

    Nova drevesa se po strokovnih smernicah redno zalivajo v prvem letu po zasaditvi, saj so takrat najbolj občutljiva. FOTO: Blaž Samec
    Nova drevesa se po strokovnih smernicah redno zalivajo v prvem letu po zasaditvi, saj so takrat najbolj občutljiva. FOTO: Blaž Samec

    V Mestni občini Kranj bomo še naprej odgovorno skrbeli za zelene površine in drevesa ter spodbujali sodelovanje med stroko, občani in državnimi institucijami. Vaš poziv razumemo kot dragocen prispevek k iskanju boljših rešitev, zato ga podpiramo v delu, ki obravnava pomen enotnih strokovnih standardov, usmeritev za občane, prioritete rabe vode v času suše ter ustanovitev strokovne državne skupine.

    Vesel bom sodelovanja pri pripravi sistemskih rešitev, ob tem pa pozivam, da se v razpravo nujno vključita tudi Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj brez sprememb njihove vloge ne bo mogoče doseči celovite zaščite in razvoja mestnega zelenja.

    ***

    Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.

    Pisma bralcev
