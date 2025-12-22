Zaslužek mariborskega radiologa

V nekaterih medijih omenjene številke izvidov in plačila mariborskega radiologa za redno delo v UKC Maribor in od doma popoldan nujno potrebujejo nekaj komentarja.

Manjka podatek, koliko dni (2?, 20?) je tisti mesec radiolog delal v UKC Maribor, kjer ni samo pisanje izvidov.

Na konzilijih (nevroradiološki, abdominalni, skeletni, pulmološki, kardio-angio ...) se dogovarja za pravo vrsto preiskave pri zapletenih bolnikih. Organizira in sodeluje pri nujnih preiskavah, svetuje potrebne dodatne preiskave in morebitne interventne radiološke posege, takoj zdiktira izvid. Za večino preiskav so izdelani protokoli, velikokrat pa mora biti radiolog tudi prisoten pri preiskavi (ta lahko traja tudi uro), da jo usmerja. Kolegi kliniki sprašujejo (osebno ali po telefonu), želijo dodatna pojasnila k izvidom. Poučuje specializante, sodeluje pri kliničnih študijah, raziskovalnih projektih. Pa še kakšen organizacijski sestanek.

Ob rob: vsak nadrejeni ima možnost (pravico/dolžnost?) s pritiskom na nekaj tipk pogledati, koliko katerih (po vrsti in stopnji nujnosti) izvidov je katerikoli dan, teden, mesec, leto napisal radiolog in koliko radioloških inženirjev je delalo preiskavo.

Če radiolog opravi vse zahtevano delo v UKC, lahko popoldne, ponoči dela, kar hoče. Zakaj tega ne sme delati kot samostojni podjetnik, ampak po podjemni pogodbi, pri kateri veliko več pobere država; slabo za plačnika, ker so bruto plačila višja, pri enakem plačilu pa radiolog dobi bistveno manj.

Sem prvi v Sloveniji, ki sem pred slabima dvema desetletjema začel pisati izvide radioloških preiskav od doma. Za to delo radiolog kupi računalniško opremo in plačuje vzdrževanje ustrezne požarne zaščite. V prostem času (sobote, nedelje, prazniki, popoldne, ponoči) »v miru« pregleda bolnikovo napotitveno dokumentacijo, slike preiskave in s pomočjo prepoznave govora »diktira« izvid, ki se sproti piše. Ko izvid avtorizira, je ta takoj dostopen napotnemu zdravniku, v aplikaciji Zvem ...

Pri delu od doma ni nobenih telefonov, sestankov ipd.

mag. Miha Škrbec, dr. med., upokojeni specialist nevroradiolog, Ljubljana.

