Zbor za republiko poziva predsednico k pokopu povojnih žrtev

Spoštovana gospa predsednica, ob dnevu spomina na mrtve se po slovenski tradiciji spominjamo naših pokojnikov. Člani Zbora za republiko se ob tej priložnosti spominjamo vaše globoke prizadetosti, ki ste jo pred leti izrazili v svojem govoru na proslavi ob dnevu državnosti, ko ste opozorili na dejstvo, da veliko število Slovencev, pobitih po koncu druge svetovne vojne, sploh še ni pokopanih, tako da njihove kosti v vrečah in zabojih še vedno ležijo po garažah, smetiščih, skladiščih in na drugih povsem neprimernih krajih.

Člani Zbora za republiko smo takrat pričakovali, da bodo vašim besedam sledila dejanja in človeka vreden pokop vseh omenjenih žrtev. Kar pa se žal ni zgodilo.

Kot predsednici države, katera je obremenjena s krvavim madežem po vojni pobitih in nepokopanih žrtev, vam na mednarodnem prizorišču gotovo ni lahko zagovarjati temeljnih civilizacijskih vrednot, ki jih v lastni državi doslej še ni bilo mogoče uveljaviti.

Spoštovana gospa predsednica, zavedamo se, da odločitev o pokopu ni v vaši neposredni pristojnosti, vendar pa se, glede na vaš položaj in avtoriteto ter vaša dosedanja prizadevanja za uveljavitev občečloveških in civilizacijskih vrednot, na vas obračamo s pozivom, da se zavzamete za to, da se v Ljubljani izvede dostojen pokop in zagotovi grob vsem nepokopanim žrtvam povojnih pobojev.

Prepričani smo, da bodo vaša prizadevanja v dobro svojcev žrtev in slovenskega naroda v celoti končno privedla do tega človekoljubnega in nujnega dejanja.

***

Janez Remškar, za Zbor za republiko.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.