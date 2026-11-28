Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Članek predpostavlja, da bo zakon o psihoterapevtski dejavnosti skrajšal čakalne vrste in da je odprto le še vprašanje, kdaj. Toda najprej bi morali odgovoriti na vprašanje, katere čakalne vrste naj bi se skrajšale in katero obravnavo bodo pacienti dejansko dobili prej. Otrok, ki čaka na prvi kliničnopsihološki pregled, lahko potrebuje (diferencialno) diagnostično oceno, razjasnitev vzrokov svojih težav in načrt zdravljenja. Psihoterapija je eden od načinov zdravljenja in lahko predstavlja del širše kliničnopsihološke obravnave. Če družini med čakanjem ponudimo podporo, ji lahko s tem pomagamo, otrok pa še vedno potrebuje pregled, zaradi katerega je bil napoten. Nova ...