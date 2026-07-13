Zdravljica Združenim državam Amerike ob 250-letnici

Vse najboljše, Združene države Amerike, ob vašem 250. rojstnem dnevu!

Kot najstarejši član Kierkegaardovega svetovnega občestva ter starosta skupine raziskovalcev, profesorjev in študentov iz Združenih držav Amerike, Kanade, Mehike, Kolumbije, Brazilije, Peruja, Argentine, Slovaške, Slovenije, Poljske, Velike Britanije, Južne Afrike in drugih dežel si v imenu Kierkegaardovega poletnega inštituta dovolim izreči prešerno zdravljico ob tem častitljivem jubileju.

Naj zazveni v Minnesoti – pokrajini, kjer je, še preden je postala zvezna država, svoje izjemno življenjsko poslanstvo uresničeval slovenski misijonar Friderik Baraga. Med ljudstvo Ojibwe ni prinašal le evangelija, temveč tudi globoko spoštovanje do jezika, kulture in dostojanstva drugega. Njegova slovnica in slovar jezika ojibwe ostajata trajen spomenik dialogu med svetovi in opomin, da je resnično srečanje mogoče le tam, kjer se človek nauči poslušati.

Prav poslušanje, dialog in odgovornost so tudi temelji našega skupnega dela. Kierkegaard nas je učil, da se resnica ne rodi iz hrupa množice, temveč iz poguma posameznika, ki si upa živeti to, kar prepozna kot dobro in resnično. Zato tudi naše mednarodno občestvo ni zgolj akademska skupnost, ampak prostor prijateljstva, medsebojnega zaupanja in skupnega iskanja smisla.

Ob vaši 250-letnici vam želimo, da bi ostajali zvesti tistemu, kar je najplemenitejše v ideji svobode: odprtosti do različnosti, spoštovanju človekovega dostojanstva, ustvarjalnosti duha in odgovornosti za skupno dobro. Da bi demokracija vedno znova našla moč za samopreseganje, znanost modrost, kultura navdih, človek pa bližino drugega človeka.

Naj bo ta jubilej tudi praznik hvaležnosti za vse, kar povezuje narode, in spodbuda, da mostove razumevanja gradimo naprej – potrpežljivo, pogumno in z vero v moč duha.

V tem duhu izrekamo svojo zdravljico: življenju, svobodi, prijateljstvu med narodi in neugasljivemu iskanju resnice.

Srečen 250. rojstni dan, Združene države Amerike!

V imenu Kierkegaardovega poletnega inštituta,

dr. Primož Repar, Minnesota.

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