Zdravstvo potrebuje specialni reševalni helikopter

V zvezi s helikoptersko medicinsko nujno prvo pomočjo sem se že oglasil. Ker sem sam pred leti kot direktor direktorata za zdravstveno varstvo sodeloval pri pripravah za nakup helikopterja za potrebe zdravstva, torej reševalnega vozila v zraku, sem sedaj, ob ponovitvi podobnega ravnanja notranjega ministrstva, ogorčen. Ostajamo v zgodovini! Zaostali!

Žal moram ponovno opozoriti na nedopustno ravnanje ministrstva za notranje zadeve in vlade. Pri nabavi specialnega helikopterja za nujno medicinsko pomoč smo leta 2007 pripravili vso potrebno dokumentacijo s pomočjo profesorja na pravni fakulteti, ekipe na ministrstvu ter kolegov reševalcev iz zraka.

Po opravljenih administrativnih pripravah nam je priskočil na pomoč g. Roman Bernard in najel ustrezen helikopter za poizkusno obdobje. Zgledovali smo se po sistemu, kot so ga imeli v Nemčiji za reševanje v primerih prometnih nesreč. Imeli smo helikopter, ki je poizkusno že tudi poletel.

Nadaljevanje priprav sta ministrstvu za zdravje tedaj preprečila ministra za obrambo in notranje zadeve, gospoda Karl Erjavec in Dragutin Mate, z obrazložitvijo, da preprečujeta nekakšno privatizacijo, z besedami: smo vas še pravočasno ustavili ... Koga? Zakaj? Bili smo v fazi priprav, poizvedovanj, poizkusov. Brez kakršne koli končne odločitve.

Tako smo od leta 2007 do sedaj v zdravstvu odvisni od vojske ali policije. Nimam slabih besed o pilotih, profesionalcih, ki delujejo tudi v nemogočih razmerah, še manj o zdravstvenih ekipah, ki imajo mnogokrat, v turbulenci, ob neustrezni notranji opremi velike težave ob hudo poškodovanih. Res je, da v nobeni državi EU tega dela ne opravlja niti policija niti vojska. To je domena pod »oblastjo« zdravstva.

To je prvi nadvse pomemben razlog. Drugi, prav tako pomemben, je intervencijski čas. To je čas od vzleta do prihoda helikopterja k ponesrečencu, ki je zaradi policijskih in občasno vojaških procedur pred vzletom absolutno predolg. S tem se nedopustno (glede na kriterije v EU) podaljša začetek nujne medicinske pomoči ponesrečencu. Zanimivo je, da je javnost ob tem tiho!?

Državljani, streznimo se! Ne dopustimo, da nas še kar naprej zavajajo. Zdravstvo potrebuje svoje reševalno vozilo v zraku, to je specialni reševalni helikopter in ne neki helikopter Leonardo, ki si ga želijo na policiji (namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč bo ministrstvo za notranje zadeve kupilo od družbe Leonardo). Očitno tudi Denis Kordež, sekretar na ministrstvu za zdravje, očitno bolj zaupa policiji kot lastni stroki.

Naj bo jasno, gospod minister Boštjan Poklukar! Policija seveda lahko in mora sodelovati pri reševanju, prav tako tudi vojska, kadar je to nujno potrebno (poplave, potresi, v težkih gorskih razmerah). V normalnih razmerah pa mora biti, ponavljam, helikoptersko reševanje izključno stvar zdravstva oz. medicine in o tem lahko in mora odločati le medicinska stroka.

Ve se, kakšni helikopterji so v EU namenjeni tem zadevam. Do kdaj bomo na področju medicine še kar naprej improvizirali? Ali niso, tako vsaj zatrjujete na vsakem koraku, bolniki, ponesrečenci, vaša prva skrb? Videti je, da na to pri nabavah hitro pozabite!

***

prim. Janez Remškar, dr. med., Ljubljana