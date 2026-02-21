Zdravstvo vodijo politiki, ne poznavalci sistema

Le trije zdravstveni ministri niso bili zdravniki, na moje pismo odgovarja dr. Borut Stražišar v Delu 14. februarja. In to ni res. Zaradi golih dejstev se je treba, kot pravi dr. Stražišar, pozabavati z branjem starih dokumentov. In prav to sem storil. Mnoge sem pa tudi osebno poznal ter z njimi sodeloval.

Od leta 1990 je bilo v Sloveniji 23 ministrov za zdravje (včasih zdravstvo). Od teh je bilo deset zdravnikov (dva dvakrat) in enajst nezdravnikov. Od slednjih je bilo pet v dvojni vlogi, in sicer štirje v vlogi predsednikov vlade, eden pa v funkciji zunanjega ministra.

Šest pa je bilo izvoljenih in niso bili nikoli v dvojni vlogi. To so bili Katja Boh, Zofija Mazej Kukovič, Borut Miklavčič, Milojka Kolar Celarc, Aleš Šabeder in Valentina Prevolnik Rupel. Tako je bilo in to so gola dejstva.

Glede vodstvenih delavcev v zdravstvu imamo vsi lahko svoje mnenje. Poleg UKC Ljubljana, kjer so bili od leta 1970 generalni direktorji večinoma nezdravniki (razmerje 11:3 v prid nezdravnikom), so bili ti tudi v mnogih drugih zdravstvenih zavodih. Naj samo omenim, da je direktor osnovnega zdravstva Gorenjske že desetletja nezdravnik. Ali je to dobro ali ne, prepuščam vsakemu v presojo.

Menim pa, da je prav, da so tako ministri kot vodstveni delavci v zdravstvu, vključno s predsedniki in člani nadzornih svetov, taki, ki imajo vsaj nekaj znanja in izkušenj z delovanjem zdravstva, ne pa, da so nastavljeni povsem politično, in to v več zdravstvenih zavodih hkrati, ob tem, da je njihovo poznavanje zdravstva zelo vprašljivo.

Ne znam si predstavljati, da predsedniki sodišč po izobrazbi ne bi bili pravniki, ravnatelji šol učitelji ali profesorji in podobno.

***

Marjan Fortuna, Kranj.

