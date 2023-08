Združimo se za svetovni mir in vključitev Tajvana v ZN

Ruska invazija na Ukrajino opozarja, kako malo je avtokracijam mar za povzročanje smrti in uničenja. Vojna je groba kršitev človekovih pravic in načela mirnega reševanja mednarodnih sporov, opredeljenega v ustanovni listini Združenih narodov (ZN).

Humanitarne in gospodarske posledice vojne so pokazale, da se kriz v globaliziranem svetu ne da obvladovati znotraj nacionalnih meja. Zato je nujno, da se prepreči, da bi se podobne grožnje svetovni varnosti pojavile drugod. Tajvan, ki je demokratična država z več kot 23 milijoni prebivalcev, se spopada z velikimi izzivi zaradi Ljudske republike Kitajske (LRK). Kitajska že od sredine 20. stoletja preti, da bo prevzela nadzor nad Tajvanom, in se noče odpovedati uporabi sile, čeprav Tajvanu nikdar ni vladala. Tajvanci že desetletja mirno ohranjajo status quo miru in stabilnosti v Tajvanski ožini. Ker pa se je kitajska gospodarska in vojaška moč okrepila, postaja kitajska vlada vse agresivnejša pri uporabi svojih vojaških mišic, da bi ustrahovala Tajvan in s tem ogrozila naš demokratični način življenja. Načrtno pošilja vojaška letala in ladje čez sredinsko črto Tajvanske ožine in posega v naša identifikacijska območja zračne obrambe. Okrepila je tudi taktike sivega območja, kot so dezinformacije in gospodarsko izsiljevanje, da bi omajala našo voljo do boja.

Kitajski ekspanzionizem se ne ustavi pri Tajvanu. S ciljem krepitve svoje moči in uveljavitve svojih ozemeljskih zahtev Kitajska uporablja taktike sivega območja tudi v Vzhodno- in Južnokitajskem morju. S Salomonovimi otoki v Južnem Tihem oceanu je podpisala varnostni sporazum, v Indijskem oceanu pa si je zagotovila pristanišča za prihodnjo vojaško uporabo. Vsi ti njeni manevri vzbujajo resno zaskrbljenost. Zagotavljanje miru in stabilnosti v Tajvanski ožini je v interesu vseh. Polovica svetovnega komercialnega kontejnerskega prometa gre vsak dan skozi Tajvansko ožino. Tajvan proizvaja večino svetovnih polprevodnikov in ima ključno vlogo v globalnih dobavnih verigah. Vsak konflikt na tem območju bi imel katastrofalne posledice za svetovno gospodarstvo.

Jaushieh Joseph Wu, minister za zunanje zadeve, Republika Kitajska (Tajvan) FOTO: osebni arhiv

V zadnjih letih je bilo že večkrat poudarjeno, da sta mir in stabilnost v Tajvanski ožini nujna za svetovno varnost. Medtem ko se lahko vsi strinjamo, da se je treba vojni izogniti, pa so za doseganje tega cilja nujni vključevanje, dialog in predvsem enotnost. Združeni narodi ostajajo najboljša platforma za globalni diskurz. Uradniki Združenih narodov pogosto govorijo o skupnih rešitvah, solidarnosti in vključevanju pri reševanju perečih vprašanj našega časa. Tajvan je več kot pripravljen in sposoben sodelovati pri tem prizadevanju. Vendar pa je še vedno izključen iz Združenih narodov, ker LRK izkrivlja resolucijo generalne skupščine ZN 2758. Ta resolucija ne navaja, da je Tajvan del LRK, niti ne daje LRK pravice, da zastopa tajvansko ljudstvo v ZN in njenih specializiranih agencijah. Resolucija dejansko določa le, kdo zastopa državo članico Kitajsko, kar sta mednarodna skupnost in LRK sami priznali po glasovanju leta 1971. Poznejše napačno interpretiranje resolucije 2758 je v nasprotju z osnovnimi načeli, ki jih podpira ustanovna listina ZN, in ga je treba odpraviti.

V smislu prihajajočega 78. zasedanja generalne skupščine ZN, ki se bo osredotočilo na temo ponovne vzpostavitve zaupanja in oživitve svetovne solidarnosti, Združene narode pozivamo, naj spoštujejo svoje načelo, da se nikogar ne sme zapostaviti, in da Tajvanu omogočijo sodelovanje v sistemu ZN. Neverjetna hrabrost in odpornost Ukrajine sta navdihnili države po vsem svetu. Tamkajšnja vojna je v svetu ustvarila nov občutek povezanosti. Enotnost je ključna za boj proti ruski agresiji kot tudi za ohranjanje univerzalnih vrednot, kot so človekove pravice in svetovni mir. Pomembno je, da se Kitajska in druge avtoritarne vlade zavedajo, da bodo odgovarjale, in da jih pozovemo k reševanju sporov po mirni poti. Če bi Tajvanu omogočili, da smiselno sodeluje v sistemu ZN, bi to koristilo svetovnim prizadevanjem za reševanje perečih svetovnih vprašanj. To bi tudi pokazalo odločenost ZN, da se v kritičnem trenutku, ko je na kocki prihodnost sveta, združimo za svetovni mir.

Skupaj smo močnejši.