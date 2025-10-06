Zgodovina se ponavlja, Trump pa je še hitrejši od Hitlerja

Ko sem po Trumpovi zaprisegi v tej rubriki zapisal, da njegovo geslo »Amerika na prvem mestu« (»America First«) nevarno spominja na zloveščo parolo nacistične Nemčije »Nemčija nad vsemi« (»​Deutschland über alles«), je za marsikoga vse skupaj morda zvenelo preveč pesimistično, vendar po vsem tem, kar zdaj počne ameriški predsednik, morda celo preblago.

Večinsko mnenje je bilo, češ, saj se bo umiril, po reklu, da se nobena juha ne poje tako vroča kot se skuha. Danes je, vsaj predvidevam tako, vsakemu kolikor toliko pozornemu opazovalcu jasno, da je šale konec.

Napad na visokošolske ustanove (torej na znanstvenike), ukinitev okoljevarstvenih ukrepov, zamenjava njemu nenaklonjenih sodnikov, prenehanje pregona napadalcev na Kongres, pošiljanje nacionalne garde v mesta, kjer so na oblasti demokrati, odstavitve visokih uradnikov v bolj ali manj vseh podsistemih, sodni procesi zoper politične nasprotnike, napadi na novinarje in medijske hiše ter nazadnje razglasitev gibanja Antifa za notranjo teroristično organizacijo, so znaki, da je to nedvomno avtokrat velikega formata.

Ob poznavanju dogodkov pred skoraj sto leti v nacistični Nemčiji je mogoče ugotoviti, da je Trump s svojimi ukrepi zoper institucije demokracije celo hitrejši, kot je bil nacistični firer.

V zgodovini so s hitrejšo razgradnjo demokracije doslej uspevali zgolj diktatorji, ki so na oblast prišli s pučem. Narcisoidni s premočnim egom obremenjeni državniki, posebno še, če pri tem izkazujejo veliko mero neuravnovešenosti, so brez dvoma največja nevarnost demokracijam po vsem svetu. ZDA so, kot nekdanji izvozniki demokracije, s Trumpom zapadle v krizno stanje, ko bi njenim državljanom morali zvoniti vsi alarmi, sicer bo kmalu prepozno.

Pa ne samo zanje. Pregovor, da si takšen kot tisti, s katerimi se družiš, odločno velja tudi za Trumpa. Državniki tipa Netanjahu, Orbán, Bolsonaro, morda tudi Putin, so zares vredni svojega prijatelja.

Moti me, da velika večina svetovnih voditeljev v preveliki meri samo opazuje njegovo početje v skrbi za svoje interese. Že res, da so ZDA morda najmočnejša vojaška sila, vendar pasivna vloga nikoli ne prinese nič dobrega. Omogoča le, da tovrstni voditelji postanejo še bolj samovšečni in nevarni.

Ponosen sem na našo zunanjo politiko in predsednico države, ki odločno zagovarja svoja stališča in ne privoli v kršenje mednarodnega in humanitarnega prava. Zločin je zločin, za katerega ni kriv samo tisti, ki ga povzroča. Kriv je tudi tisti, ki je tiho, še posebno pa tisti, ki ga podpira.

Pogosto se sprašujem, ali je možno, da podporniki (tudi naši) izraelskega genocida nad Palestinci spijo mirno, potem ko vsakodnevno spremljajo katastrofo, ki se dogaja ne tako zelo daleč od naših vrat. Meddržavno sodišče (ICJ) bo nekoč imelo veliko dela.

Pa tudi Izrael naj si nikar ne domišlja, da mu bo uspel načrt popolnega iztrebljenja Palestincev. Uspel pa bo do skrajnosti radikalizirati tiste, ki bodo preživeli, pa tudi ves preostali arabski svet. Kar se tiče nas, moramo poskrbeti, da nam nikoli več ne bodo vladali prijatelji in občudovalci Trumpa, Netanjahuja, Orbána in njim podobni.

***

Branko Poženel, Kranjska Gora.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.