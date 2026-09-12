Zgrajeno plinovodno omrežje je smiselno še naprej uporabljati

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Prispevek novinarja Boruta Tavčarja opozarja na spreminjajočo se vlogo plina in prepoznava pomen domačih obnovljivih plinov. Predstavljeno temo želimo kot predstavniki distribucije plinov dopolniti s pogledom na ogrevanje stavb in nadaljnjo uporabo plinovodnega omrežja, ki uporabnike že povezuje z energetskim sistemom. Izpostaviti želimo, da moramo prihodnjo oskrbo stavb graditi tudi na plinovodnih omrežjih, ki so že zgrajena. Njihova nadaljnja uporaba, postopno povečevanje deleža obnovljivih plinov in usklajen razvoj energetske infrastrukture so namreč pomembni za zanesljiv, družbeno sprejemljiv in stroškovno obvladljiv zeleni prehod. Aktualen primer ponuja Nemčija. ...