Zgrešena strategija

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.

Nedavni referendumi, preko katerih si je veliki strateg predstavljal utišati opozicijo in kaznovati njihove politične vodje po posebnem zakonu tudi s pomočjo od njega odvisne RTV in vztrajanje pri napovedanem referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, kjer je za večino volivcev sporen zmanjšan prispevek za socialno in pokojninsko zavarovanje (razvojna kapica za najbolje plačane), za kar bi bila bolj primerna motivacijska nagrada za dobre rezultate posameznika, kaže, da veliki strateg izgublja stik z demokratičnimi načeli in bo težko vodil manjšinsko vlado brez sodelovanja opozicije, ki pa je noče in ne zna pridobiti.

Namesto napovedanega razvoja lahko pričakujemo konstantno rušenje obstoječega in vsiljevanje nedomišljenih, največkrat ideoloških sprememb brez nujno potrebnih izračunov, kaj to pomeni bilančno.

Zato je bilo lepo slišati mlajšo volivko, ki je dejala: Od vseh štirih referendumov ne potrebujemo nobenega, ampak vlado, ki bo znala demokratično vladati, ne da bi spraševala ljudi, kako naj vlada.

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Vladislav Vidmar, Ljubljana.

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.