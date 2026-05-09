Zid med demokracijo in avtokracijo

V članku se pisec Matevž Granda loteva več kot zahtevne teme – demokracije. Za bralce in pisce.

Upravičeno je zoper »moralno razvrščanje sodržavljanov« (vse v narekovajih citati M. G.), »še preden sploh spregovorijo«. Brez »veliko prostora za dvom, kompleksnost, pogovor«.

Piscu pa ni prav, ko »desno ni več razumljeno kot politična usmeritev, ampak kot sum hudobije«. In še celo, ko »levo ni več politična izbira, ampak skoraj potrdilo etične vzvišenosti, dobrota«. Na kratko, desno ni sum hudobije, levo ni etična vzvišenost, dobrota.

Po piscu, na temelju (le?) sedanjih volitev, ne gre poslušati razlag, da so »volivci neuki, zapeljani ali moralno sumljivi«.

Na naših dosedanjih prvih desetih parlamentarnih volitvah je leva stran kar osemkrat dosegla položaj predsednika vlade, desna pa dvakrat. Volivci torej niso »neuki, zapeljani ali moralno sumljivi«, ko (oz. čeravno?) so tolikokrat izbrali levo stran za zmagovalko volitev. In serijski poraženci bi se po piscu naj vprašali, »kaj je bilo v preteklih letih narobe«, o »občutku stagnacije, razočaranju nad (njihovo) oblastjo«. Bi šlo.

Pisca »ne preseneča, da del ljudi išče druge odgovore«.

Kot so zdaj na Madžarskem, ko so na oblast prišle bolj proevropske politične sile, zoper korupcijo, omejevanje svobode govora, demokracije …? Ne preseneča, da naši desnici to ni prav. Tako vodja naše največje desne parlamentarne stranke ni nič voščil sedanjemu (desnemu) zmagovalcu volitev na Madžarskem. Zid celo med desnima strankama! Kaj ju vendar loči?

Pisca neprimerno bolj skrbi, da se »nekateri mladi obračajo k idealiziranju nekdanje Jugoslavije«! Kot da tam ne vidijo »sistema z represijo, cenzuro, političnim nasiljem in privilegiji«. Prikimavamo načelni vsesplošni zaskrbljenosti pisca.

A neprimerno bolj kot ti »nekateri« pa se marsikateri mladi in stari »obračajo k idealiziranju« nekdanjih avtoritarnih (neo)nacifašističnih sistemov in ideologij, celo v nam sosednjih državah, kamor denimo na koncerte (!) s pol milijona obiskovalcev v zloveščih črnih majicah, z nesporno hudobnimi simboli, ki »nočejo odpirati prostor mišljenju«, odobravajo »samovoljo svojih elit« …

In tja drvijo tudi najvišji predstavniki neke naše parlamentarne stranke. A je desna ali leva, lahko vsak »outsider« presodi. Obsojajoče ali ponosno.

Po piscu je Goli otok »spomenik času, ko svoboda misli ni bila samoumevna«. Ob vsem brezpogojnem obsojanju tedanjih razmer zaprtih pa bi vseeno moral(i) dodati, da je vsaj precej (ali večina) bilo tam zaprtih, ker so se sami postavili (zavestno ali nevede) na stran neke tuje vojaške in ideološke sile, ki je tudi k nam želela izvoziti svojo nedemokratsko nadoblast in do kraja zatreti svobodo misli. Da bodo vsi »mislili pravilno«. V toliko je to res spomenik.

In na tako izvozno državo in ideologijo nas (očitno ne vse) sproti opozarja primer pri nas, ko neko našo politično stranko podobno vodi nekdo že dobrih 30 let, vsakič izvoljen bolj ali manj enoglasno. Vedno ima prav.

»Mi outsiderji« vidimo danes na eni strani množično moralno olepševanje ideologije rasizma, sovraštva do drugih narodov, vojaških agresij, občudovanja avtokratske in diktatorske trde roke, sovraštva do svobode govora, misli, izobraževanja, vsestransko kritičnih medijev, sekularnosti … Kjer se posmehujejo demokraciji, če že, pa naj bo kvečjemu »iliberalna«.

So temu opisu po piscu bližje na levi (»namišljeno« dobrotni) ali desni (»namišljeno« hudobni) strani?

Na nobeni strani zidu pa ni videti sil, da bi obujale komunizem s svojo poglavitno značilnostjo – državno svojino proizvodnih sredstev. A brez tega že po definiciji ni »nostalgične« nekdanje povojne Jugoslavije. Ne se bati.

Pravi zid pa je že od vekomaj med demokracijo ter avtokratskimi, diktatorskimi sistemi. In te slednje (hudobni ali res le mit) pisec začuda sploh ne opazi.

Igor Mravlja, Ljubljana.

