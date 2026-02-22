  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Zlo, nazadnjaštvo in zaplankanost kot stalnice človeške družbe

    Svet je v drastično negotovi situaciji, v kateri so možni tudi najbolj črni scenariji.
    Sedaj smo neme priče Trumpovega drugega predsedniškega mandata. FOTO: Ken Cedeno/Reuters
    Galerija
    Sedaj smo neme priče Trumpovega drugega predsedniškega mandata. FOTO: Ken Cedeno/Reuters
    Branko Žlof
    22. 2. 2026 | 08:00
    5:36
    A+A-

    Že v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata sem se ob njegovih javnih nastopih moral večkrat uščipniti, da sem preveril, ali sanjam. Že takrat se je Trump kot ameriški predsednik izkazal kot notoričen lažnivec, saj naj bi se po podatkih časnika »Washington Post« v svojem prvem predsedniškem mandatu zlagal 30.573-krat.

    Na novinarski konferenci je aprila 2020, v času koronske pandemije, s svojim neumnim razpredanjem o koristnosti pitja in vbrizgavanja razkužila v žilo spravljal v zadrego koordinatorko delovne skupine Bele hiše za koronavirus Deborah Birx.

    Njegov nastop je bil farsičen prikaz dosežkov ameriške demokracije, kjer je očitno možno tudi to, da lahko oseba s tako pomanjkljivim znanjem vodi najpomembnejšo ekonomsko, politično in vojaško državo na svetu in da tako neverjetno naduta oseba brez empatije odloča o usodi celotnega sveta. V enem izmed svojih prispevkov za »Ateistični zbornik 2023–2024« sem to dejstvo ironično in sarkastično označil za triumf ameriške predstavniške demokracije ter svetovne etike in morale.

    Sedaj smo neme priče Trumpovega drugega predsedniškega mandata. Vsi, ki premoremo vsaj malo kritičnega premisleka, se sprašujemo, ali je res mogoče, da o naši usodi in usodi celotnega sveta zopet odloča taista oseba. Svet je v drastično negotovi situaciji, v kateri so možni tudi najbolj črni scenariji.

    Gre za praktično popolno ignoriranje mednarodnega prava in človekovih pravic od ameriškega predsednika in nekaterih (žal najbolj vplivnih) svetovnih politično-ekonomskih akterjev, ki se kaže v agresiji na mednarodno priznane in suverene države, okupaciji njihovega ozemlja, mednarodnem terorizmu in celo v izvajanju najhujših oblik vojnega hudodelstva. Vse našteto je žalostno dejstvo etičnega in moralnega dna izvajalcev teh zločinov, njihovih somišljenikov in podpornikov.

    V času, ko se približujejo državnozborske volitve, se ljudje, ki nam je mar, v kakšni državi in skupnosti bomo živeli, zaskrbljeni soočamo z možnostjo, da bodo tudi Slovenijo, tako kot se je to že zgodilo v številnih državah, skozi demokratični postopek volitev ponovno »ugrabile« sile zla.

    To so ekonomsko-politične sile vernikov pogubnega neoliberalnega kapitalizma, finančne in ekonomske dominacije skorumpiranih »elit«, (neo)fašističnih idej, ksenofobije, diskriminacije, podporniki in zagovorniki nasilnega prisvajanja tujih ozemelj in uporabe nasilnih in nedemokratičnih metod za doseganje pritlehnih, neetičnih in nemoralnih ciljev.

    Ob tem se spomnim politika, ki je v času janšističnega razganjanja protestnikov s solzivcem, primešanim v vodo, in nasilnega odstranjevanja mirnih protestnikov – bralcev ustave s Trga republike, v svoji oblastniško-politični opitosti izjavil, »da šele s tem (nesorazmernim, nelegitimnim, protiustavnim in sramotnim aktom policijsko-političnega nasilja nad protestniki, op. a.) postajamo moderna demokratična država, primerljiva z drugimi«. Česa bolj bednega, pritlehnega, ciničnega in bebavega takrat skoraj ne bi mogel izjaviti.

    Zastavlja se mi večno vprašanje, ali so pokvarjenost, pohlep, zlo, nazadnjaštvo in zaplankanost stalnice človeške družbe. Ali pa smo kljub temu vendarle sposobni pri tako velikem znanju, s katerim kot družba razpolagamo, z generativno umetno inteligenco (GUI), ki bi jo lahko na etičnih principih v korist celotne človeške skupnosti pametno, preudarno, smiselno in koristno uporabili, najti tak družbeno-ekonomski sistem, ki bi nam kot civilizaciji omogočal razvoj in dolgoročno preživetje.

    Prepričan sem, da je to realna opcija, vendar samo ob predpostavki, da se znebimo ali vsaj močno omejimo vpliv zgoraj naštetih negativnih lastnosti, ki predstavljajo temno plat človeške osebnosti in skupnosti. Le kdo nam brani, da umetno inteligenco programiramo tako, da ji kot temelj odločanja postavimo etične standarde, npr. principe francoske revolucije in razsvetljenstva – svobode, enakosti in bratstva, pa principe spoštovanja temeljnih človekovih pravic in uveljavljenega mednarodnega prava?

    Seveda nam tega nihče ne brani, toda le kako se bodo negativni osebki, utelešenje zla (in vsi njihovi somišljeniki), odpovedali svojim neetičnim in nemoralnim privilegijem, ki jim polnijo egotrip in nespodobno povečujejo premoženje ter lažen občutek večvrednosti in poklicanosti? Ne bodo se.

    Celo nasprotno, GUI bodo zagotovo uporabili sebi v prid, za utrjevanje svojih moralno-etično neupravičenih, nesmiselnih, nesprejemljivih in za človeštvo pogubnih privilegijev in bogastva. Kaj nam je, običajnim državljanom, v tej na videz brezizhodni situaciji sploh storiti?

    Za začetek pojdimo 22. marca na volitve in se preudarno odločimo! Sicer pa vztrajnost, pogum in odločnost v zagovarjanju temeljnih principov in vrednot demokracije in humanizma!

    ***

    Branko Žlof, Maribor.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Donald Trumpkoronavirusdružbademokracija

    Komentarji

