Župan Macedoni kritičen do NVO: Kje ste bili, ko so zlorabljali deklice?

Spoštovani Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Amnesty International Slovenije, Iniciativa Glas ljudstva, Slovenska filantropija, Mirovni inštitut, Ženski lobi Slovenije, Inštitut Danes je nov dan, Greenpeace Slovenija, g. Matjaž Hanžek.

Naslovniki tega pisma ste imeli 12. novembra pred državnim zborom novinarsko konferenco, na kateri ste se z bolj ali manj ostrimi kritikami opredelili do predloga zakona o ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki ga je teden dni nazaj potrdila vlada in poslala v parlamentarno proceduro v državni zbor.

Večina vaših kritik se je nanašala na kršitve človekovih pravic, ki naj bi jih prinašal predlagani zakon. Torej je bila glavnina skrbi namenjena še nestorjenim in, glede na razdeljeno pravno stroko, morda tudi neobstoječim kršitvam človekovih pravic. Ob tem vse nastopajoče javno sprašujem, ali so se pred tem kadarkoli oglasili ob:

• zlorabah in rojevanju mladoletnih deklet iz romskih naselij, ki se pogosto začne že pred 15 letom in do polnoletnosti rezultira v najmanj dveh materinstvih?

(Ali so Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Amnesty International Slovenije in Ženski lobi Slovenije kadarkoli izpostavili problem sodne prakse, ki se je izoblikovala v primeru nosečnosti dvanajstletnice leta 1995 v Mariboru, ko je sodišče očeta najprej oprostilo, potem pa ga po pritožbi obsodilo na pogojno kazen z obrazložitvijo, da gre za posebnost etnične skupine?)

• kršitvah otrokovih pravic najmanj 500 slovenskih otrok, ki ne hodijo v zakonsko obvezno osnovno šolo in si država zatiska oči tako, da pošlje njihovim staršem prekrškovno globo, ki je ne izterja in tako posredno sodeluje pri sistemskem zanemarjanju otrok, ki so zaradi neizobrazbe pahnjeni v nezaposlenost in prepogosto pristanejo v kriminalu?

(Nekdanji varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek naj si v Delu 15. novembra prebere članek svoje naslednice Vlaste Nussdorfer ter se pri tem zamisli o razliki med branjenjem pravic dejanskih otrok in navideznih žrtev.)

• državnem sistematičnem dopuščanju stotin žrtev težjih in lažjih kaznivih dejanj s trajnimi fizičnimi in psihičnimi posledicami, ker organi pregona in pravosodja niso učinkovito odstranili storilcev ponavljajočih se kaznivih dejanj iz družbe oz. niso z ustrezno kaznovalno politiko jasno sporočili, da je poseg v varnost in nedotakljivost sočloveka nesprejemljiva.

Navajam tri izstopajoče dejanske in razširjene večdesetletne kršitve človekovih pravic oz. še huje – gre za otrokove pravice. Vesel bom, če bo vsak od nastopajočih na novinarski konferenci navedel samo en primer svojega javnega opozorila na katero od navedenih vprašanj.

Sam namreč takega javnega zavzemanja za otroške in druge žrtve sistematičnega kršenja pravic nisem zasledil. Ravno nasprotno. V nebo vpijoče zanemarjanje otrok, zloraba deklic in trajne posledice žrtev fizičnega nasilja so bile pogosto, namesto jasnega obravnavanja vzroka v državnih politikah in nedelovanju državnih organov, zavite v meglo obtožb o nestrpnosti večinskega prebivalstva in komunalni neurejenosti romskih naselij.

Kljub dejstvu, da je Amnesty International Slovenije dobro znano dejstvo, da je več kot 80 odstotkov romskih naselij v JV Sloveniji komunalno popolnoma urejenih ter da po primerih desetletne komunalne urejenosti ni razlike v deležu končanega osnovnošolskega izobraževanja. S ponavljanjem očitkov o pomanjkanju dostopa do vode so prikrivali dejansko zanemarjanje le-teh zaradi nedelujoče države in državnih institucij.

Ljudje na Glavnem trgu v Novem mestu niso sporočili »dovolj je!« samo državni politiki, temveč tudi vsem tistim, ki kot civilna družba ali strokovna javnost bolj skrbite za neobstoječe, morebitne kršitve človekovih pravic kot za uresničevanje ustavnih načel ter pravic dejanskih zanemarjenih otrok, zlorabljenih deklic in žrtev fizičnega nasilja. Predlagajte rešitve, ki bodo boljše od tistih, ki so zapisane v zakonu o ukrepih za zagotavljanje javne varnosti in ki bodo vsaj poskus preprečevanja novih in novih žrtev. Če jih nimate, bodite modro tiho.

Gregor Macedoni, Novo mesto.

