Zvišati trošarine za nikotin: da ali ne?

V Sloveniji živi nekaj več kot dva milijona ljudi. Čeprav je med strožjimi omejevalci tobačnih in nikotinskih izdelkov, v njej kadi 5,9 odstotka prebivalstva, starega več kot petnajst let. Vsak dan za posledicami njihove uporabe umre osem ljudi.

Še več: v nekaterih osnovnih šolah, kjer so šolarji v povprečju stari enajst let, so odkrili preprodajalce, ki so šolarjem prodajali e-cigarete in nikotinske vrečke. Ravnatelji so seveda šli na policijo, ki pa jim ni mogla pomagati, ker še ni ustreznega zakonskega zaledja za njeno ukrepanje.

Učinkovita pot do zaščite kadilcev pred posledicami uporabe nikotina je tudi višanje trošarin – pri desetih odstotkih višjih trošarinah po statistiki prodajo štiri cigarete manj.

Koliko znašajo trošarine? Uradno izraženo za cigarete najmanj 60 odstotkov tehtane povprečne drobnoprodajne cene zavojčka cigaret, najmanj 150 evrov za 1000 kosov, pri čemer je Slovenija na repu po cenah cigaret. Za cigare in cigarilose je trošarina 6,4 odstotka od drobnoprodajne cene oziroma 59 evrov za 1000 kosov. Za drobno rezani tobak je 38 odstotkov od drobnoprodajne cene in najmanj 128 evrov za kilogram. Pri drugem tobaku je to 59 evrov za tolikšno količino. Tobak za segrevanje znese 1,86 evra za kilogram tobaka v polnilu. Pri elektronskih cigaretah je ta znesek 0,75 evra za mililiter tekočine, ki vsebuje nikotin.

Naše sosede Avstrija, Madžarska in Italija imajo višje trošarine, Hrvaška pa nižjo. Ko je letos Ciper predsedoval svetu Evropske unije, se trošarine niso zvišale, ker so očitno zmagali nikotinski lobisti, ki so na čelu vseh lobistov na svetu.

EU trenutno določa, da bi vse njene države morale imeti enake trošarine, ki se niso bistveno spremenile že deset let. Evropska komisija je lani predlagala spremembo za obstoječe, pa tudi nekatere nove nikotinske izdelke. Zdaj se pogajanja nadaljujejo pod irskim predsedstvom, vendar se je že pojavilo nasprotovanje Švedske, ki ima pomisleke o obdavčitvi nikotinskih vrečk. Irska ima vprašanje tobačnih trošarin kot eno od vodilnih tem predsedovanja.

Pri nas trošarino ureja zakon o trošarinah, ki velja od 1. avgusta 2016. Višina trošarin pri nas močno odstopa od povprečja na ravni EU, kar ima negativne posledice na ravni javnega zdravja. Slovenija je ratificirala okvirno konvencijo za tobačno kontrolo že leta 2005. Ta narekuje, da so cene in davčni ukrepi učinkovito in pomembno sredstvo za zmanjšanje porabe tobaka, zlasti pri mladini.

Po podatkih, ki jih vodi Transparency International, se je število srečanj med tobačnimi lobisti na enem bregu in tistimi, ki jim je v interesu javno zdravje ter poslancev EU na nasprotnem, povečalo za 57 odstotkov, kar je 23-krat mesečno. Pogovarjajo se o elektronskih cigaretah, o ogrevanih tobačnih izdelkih in nadzoru nad tobakom.

Tobačna industrija je ena od najbolj vplivnih in najbolje financiranih sil korporativnega lobiranja v Bruslju, medtem pa bi EU v okviru načrta boja proti raku rada uresničila ambicijo, da bi do leta 2040 ustvarila »generacijo brez tobaka«. To je videti iluzorno, saj so nevladne organizacije s področja javnega zdravja z vplivnimi evropskimi poslanci dosegle le dvanajst srečanj, samo Philip Morris International pa je v tem času z njimi govoril 121-krat!

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Bogi Pretnar, zunanja strokovna sodelavka Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo