Ali je univerza še avtonomna? (2)

Spoštovani Gorazd Humar je v prispevku z naslovom Ali je univerza še avtonomna? (Delo, 3. aprila, stran 8) izrazil svoje mnenje v zvezi z intervjujem s prof. dr. Žigom Turkom, ki je bil objavljen na sporedu TV Slovenija na 1. programu v nedeljo, 26. aprila.Vabilo za intervju je bilo podano osebno dr. Žigi Turku, torej ne gre za intervju s prodekanom Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG), temveč za osebni intervju – preprosto povedano, dr. Žiga Turk ni mogel izražati uradnih stališč fakultete, temveč le svoja lastna osebna prepričanja in mnenja.Dogodek je posnela javna televizija in Univerza v Ljubljani je tudi javna ustanova. Zaradi pandemije snemanje ni potekalo v prostorih javne televizije, kot je to običajno.Intervju se je začel z vlogo dr. Žige Turka kot profesorja na UL FGG. Brezosebni interier hodnika v drugem nadstropju stavbe na Jamovi cesti 2 v Ljubljani je očitno postal problem avtonomije Univerze v Ljubljani zaradi osebnih mnenj intervjuvanca, ki jih je izražal v tistem delu intervjuja, ki ni povezan z delom intervjuvanca na fakulteti. Ali naj bi ta del snemali drugje? Bi s tem ohranjali avtonomijo Univerze v Ljubljani v večji meri, kot jo omogoča zakonodaja Republike Slovenije, ki določa, da se politiki po koncu mandata vrnejo na delovna mesta, ki so jih imeli pred nastopom?Sam se na Univerzi v Ljubljani že leta zavzemam za prehod iz akademskih krogov v profesionalno politiko kot vožnjo v enosmerno ulico. S tem osebnim mnenjem nisem uspešen, bi pa bistveno bolj krepil avtonomijo Univerze v Ljubljani kot omejitev snemanja v prostorih univerze.Glede mnenj, ki jih je izrazil dr. Žiga Turk v svojem intervjuju, pa predlagam, da polemiziramo z njimi v javnem prostoru brez problematiziranja snemanja v prostorih UL FGG. Kot dekan UL FGG lahko zagotovim, da politika pri delovanju Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani nima vloge!