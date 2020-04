Ali je univerza še avtonomna?

Na predvečer državnega praznika dneva upora proti okupatorju je bil na prvem programu javne televizije predvajan intervju s prodekanom fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG) v Ljubljani prof. dr. Žigo Turkom. Intervjuvanec je na vprašanja odgovarjal v prostorih navedene fakultete, na kateri sem študiral tudi sam.



Ne nameravam pisati o vsebini tega, kar je prof. dr. Žiga Turk v intervjuju povedal, kot tudi s tem pismom ne nameravam oporekati in polemizirati o vsebini tega, kar je povedal, čeprav se s prenekaterimi njegovimi navedbami ne strinjam. To, kar je povedal, je gotovo njegova legitimna pravica.



Bistvo mojega pisanja pa je, in to vidim kot problem, da je svoja politična razmišljanja izpovedal v stavbi fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter ne na nekem drugem mestu zunaj nje.



Fakultetna stavba FGG je stavba učne ustanove ljubljanske univerze in hiša visokega tehničnega znanja. Politična izpričevanja posameznikov, ki na njej poučujejo, nimajo v tej hiši učenosti kaj iskati. Pa naj bodo govorniki desne ali leve ali kakšnekoli druge provenience. Lahko jih izražajo drugje in kjerkoli, samo na univerzi ne. Univerza naj bo in naj ostane čista hiša, brez pridihov politike.



Ali taka čistost ni eden od elementov avtonomije univerze in politične nepristranskosti visokošolskih ustanov v demokratični Sloveniji?



Glede na to, da je intervjuvanec svoje politične poglede izpovedal v stavbi FGG, in glede na položaj, ki ga ima v njej, bi človek lahko tudi domneval, da so to lahko tudi uradna stališča te hiše. Verjamem, da niso, a takega vtisa se nepoučeni gledalec, kaj šele še študent te fakultete, težko znebi.



Pričakujem, da se bosta od takega političnega nastopa v stavbi (upam, da še vedno) avtonomne Univerze v Ljubljani ogradila tako dekan FGG kot rektor Univerze v Ljubljani.